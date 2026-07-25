Schockmoment bei der Tour de France: Einer Rubio kracht am Anstieg nach Alpe d’Huez mit dem Kopf durch die Heckscheibe eines UAE-Begleitfahrzeugs. Der Kolumbianer muss mit 20 Stichen genäht werden – und die Tour aufgeben.

Einer Rubio prallte durch die Heckscheibe eines Fahrzeugs und musste das Rennen aufgeben. AP/Mosa'ab Elshamy

Schockmoment am legendären Anstieg nach Alpe d’Huez: Radprofi Einer Rubio ist mit voller Wucht in ein Begleitfahrzeug von Tour-Sieger Tadej Pogacar gekracht. Der Kolumbianer durchschlug mit dem Kopf die Heckscheibe, musste mit rund 20 Stichen genäht werden – und die Tour de France aufgeben.

Der heftige Unfall ereignete sich etwa fünf Kilometer vor dem Ziel der 19. Etappe. Pogacar hatte Rubio kurz zuvor überholt, wenig später zog auch ein Begleitwagen seines Teams UAE an dem Movistar-Profi vorbei.

Einer Rubio muss die Tour de France beenden

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Dann kam es zum Drama: Das Fahrzeug musste plötzlich eine Vollbremsung hinlegen. Rubio hatte keine Chance mehr, auszuweichen, raste ungebremst in das Auto und prallte mit dem Kopf in beziehungsweise durch die Heckscheibe.

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Der 28-Jährige ging sofort zu Boden und blutete stark. Für den Giro-Etappensieger von 2023 war das Rennen damit beendet.

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Rubio mit 20 Stichen im Gesicht genäht

„Einer Rubio musste nach dem Unfall, den er beim Aufstieg zur Alpe d’Huez erlitt, mit rund 20 Stichen im Gesicht genäht werden“, teilte sein Team Movistar mit.

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Anschließend wurde Rubio zum Röntgen und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Grenoble gebracht. Dort sollte geklärt werden, wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind.

Wollte ein Fan über die Straße laufen?

Auslöser des Unfalls soll ausgerechnet ein Zuschauer gewesen sein. Dem Vernehmen nach versuchte ein Fan, die Straße zu überqueren. Der Fahrer des UAE-Begleitwagens musste deshalb abrupt bremsen – mit fatalen Folgen für Rubio.

Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit an den völlig überfüllten Bergetappen der Tour auf.

Rund eine halbe Million Fans sollen den 13,8 Kilometer langen Schlussanstieg nach Alpe d’Huez verfolgt haben. Zwar waren große Teile der Strecke abgesperrt, beidseitige Gitter gab es allerdings nur auf den letzten Kilometern. (dpa/sid/mp)