Wackelt die Vorherrschaft? Tennis-Boss plant Angriff auf die Grand-Slam-Turniere

Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbandes, hat die Bühne beim Masters in Rom dazu genutzt, die Vormachtstellung der vier Grand-Slam-Turniere zu kritisieren. Binaghi kündigte bei einer Pressekonferenz am Finaltag an, die „Monopole“ der Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open zu „bekämpfen“. Dazu werde er „jede erdenkliche Möglichkeit suchen“, kündigte Binaghi an.

„Warum sollte es nur vier und immer die gleichen geben? Warum sind die Punkte, die bei Grand Slams vergeben werden, doppelt so hoch wie bei einem Masters 1000?“, fragte der 64-Jährige, der den Verband seit 2001 anführt. „Ich halte das alles für absolut unfair, es sichert Monopole und trägt nicht dazu bei, dass sich der Tennissport weiterentwickelt“, fügte Binaghi hinzu.

Der italienische Tennissport durchlebt eine goldene Ära

Mit dem derzeitigen Status des Turniers in Rom will sich Binaghi nicht abfinden. „Ich gebe mich keineswegs damit zufrieden, dass wir immer dem Fußball und den Grand Slams den Vortritt lassen“, sagte er und erklärte: „Wir sind Weltmeister sowohl auf dem Platz als auch in Bezug auf die Organisation dieses Turniers, wenn wir die Situation mit der vergleichen, in der wir angefangen haben.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Klimawandel: Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns „Wetter wie in Mailand“

Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns Nicht nur im Fußball: Firmen, Kultur, Sport – hier ist Hamburg 1. Liga

Parkplätze: „Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“

„Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Schale für die HSV-Party am Rathaus & St. Paulis Zukunfts-Plan

für die am Rathaus & 20 Seiten Plan7: Lotto King Karl im Stadtpark, hoch spannender Spion-Thriller im Kino & Kultur-Tipps für jeden Tag

Italien hat die Mannschaftsturniere Davis Cup (Männer) und Billie Jean King Cup (Frauen) gewonnen. Eine goldene Generation um den Weltranglistenersten Jannik Sinner, der nach seiner Dopingsperre in Rom stark zurückkam, und Jasmine Paolini, die im Foro Italico triumphierte, feiert zahlreiche Erfolge auf den Profitouren. Auch das ATP-Saisonfinale findet in Italien statt (Turin).

Großinvestition in Rom: 60 Millionen Euro für Tennisanlage

Die altehrwürdige Anlage in Rom soll nach der Auflage 2026 für 60 Millionen Euro renoviert werden, der Center Court soll um 2000 Plätze erweitert werden und ein fahrbares Dach erhalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Zum Rothenbaum-Match: Tennis-Star Zverev lädt den HSV ein

Die vier Grand-Slam-Turniere verfügen allerdings über deutlich mehr Kapazitäten und auch mehr überdachte Courts, die den TV-Sendern auch bei schlechtem Wetter ständig Matches garantieren. (sid/abl)