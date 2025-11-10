Vor zwei Jahren starb seine Mutter: Football-Star beging offenbar Selbstmord

Es war das furchtbare Ende einer hoffnungsvollen Karriere: Marshawn Kneeland, 24-jähriger Verteidiger der Dallas Cowboys, wurde am vergangenen Donnerstag tot aufgefunden. Ein Polizeibericht legt nahe, dass sich das Football-Talent selbst das Leben genommen hat.

Demnach verunglückte er bei einer Verfolgungsjagd mit seinem Auto und verließ anschließend die Unfallstelle zu Fuß. Die Polizei begann eine groß angelegte Suchaktion und fand Kneeland mit einer „mutmaßlich selbst zugefügten Schusswunde“. Eine abschließende Feststellung der Todesursache stand noch aus.

Kneelands Mutter starb vor zwei Jahren

In der Vergangenheit soll Kneeland Suizidgedanken geäußert haben, der Krebstod seiner Mutter vor zwei Jahren belastete ihn offenbar stark. Seine Teamkollegen registrierten, dass er stets einen Teil ihrer Asche bei sich trug – die wohl schwerwiegenden mentalen Probleme ihres Mitspielers blieben indes unentdeckt.

Das 2024 von Dallas verpflichtete Football-Talent war noch am Montagabend beim 17:27 der Cowboys gegen die Arizona Cardinals zum Einsatz gekommen. Dabei hatte er seinen ersten NFL-Touchdown erzielt, als er einen geblockten Punt in der gegnerischen Endzone sicherte. Er absolvierte 18 Spiele für Dallas.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111, 0800 – 111 0 222 oder 116 123 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. Es gibt auch ein Elterntelefon, das unter 0800 – 111 0550 erreichbar ist. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.