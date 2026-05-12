Vor Start in seiner Heimat Hamburg: Heftiger Rückschlag für Zverev

Alexander Zverev hat nach einem Leistungseinbruch einen heftigen Dämpfer in seiner Vorbereitung auf die French Open kassiert. Deutschlands Tennisstar verlor vor seinem Start in seiner Heimat Hamburg im Achtelfinale des ATP-Masters in Rom trotz eines starken Starts mit 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 gegen den Italiener Luciano Darderi und schied erst zum zweiten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier vor dem Halbfinale aus.

Bei teils schwierigen Platzverhältnissen und einem euphorischen italienischen Publikum vergab Zverev im hochspannenden Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle, im Entscheidungsdurchgang fehlte ihm dann die Kraft. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr sowie den dritten Triumph im Foro Italico nach 2017 und 2024 warten. Zverev, der in dieser Saison erstmals ein Spiel nach einer 1:0-Satzführung verlor, verpasste dazu sein 40. Viertelfinale bei einem Masters.

Zverev unterliegt Darderi in Rom

Nach zwei Matches auf dem Campo Centrale wurde Zverev diesmal auf dem zweiten Hauptplatz angesetzt. Der Untergrund dort ist weich und damit langsamer, was dem Spiel der deutschen Nummer eins nicht gerade entgegenkommt. Dennoch hatte der Hamburger vermeintlich alles im Griff, nach einem Break zum 2:0 im ersten Satz diktierte Zverev gegen den 20. der Weltrangliste das Match zunächst fast nach Belieben. Doch im zweiten Satz kippte das Spiel.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Mensch Udo: Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende

Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende Er lief ins Marathon-Ziel – dann blieb sein Herz stehen: Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde

Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde Hafensause: Die Highlights des Großevents

Die Highlights des Großevents Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff

Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff 28 Seiten Plan 7: Wie „Deine Freunde“ alle begeistern & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Zverev schlug beim Stand von 5:4 zum Match auf und konnte auch vier Matchbälle im Tiebreak nicht nutzen, Darderi kämpfte sich angepeitscht vom Publikum zurück. Nach rund zweieinhalb Stunden nutzte der Italiener seinen zweiten Matchball zum Sieg und feierte den ersten Erfolg gegen einen Top-10-Spieler in seiner Karriere. Im Viertelfinale trifft Darderi auf den spanischen Shootingstar Rafael Jodar.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Playoff-Aus: Hört NBA-Legende LeBron James (41) jetzt auf?

Für Zverev, der bei den letzten fünf Masters jeweils an Dominator Jannik Sinner (viermal Halbfinale, einmal Finale) gescheitert war, schlägt vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris (ab 24. Mai) noch in seiner Heimatstadt Hamburg auf. (sid/vb)