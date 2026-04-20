„Ich bin bereit“: Hamburger Bundesliga-Klub verpflichtet neuen Trainer

Die ETV Hamburger Volksbank Volleys haben zur neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga (VBL) einen neuen Trainer verpflichtet. Der Slowake Jakub Brecka wird die Hanseatinnen nach der Premierensaison in die zweite Spielzeit in der deutschen Spitzenklasse führen, wie der Klub mitteilte.

Zum Ende der Saison im März hatten sich der ETV in seiner Premierensaison von Coach Markus Friedrich getrennt. Der Trainer war überraschend nicht mehr beim letzten Saisonspiel dabei, später erklärte der Erste Vorsitzende Frank Fechner auf Nachfrage, dass der Klub den erst neun Monate zuvor verpflichteten Friedrich vor der Partie freigestellt habe.

Jakub Brecka neuer Trainer der ETV Volleys

Nach den Abgängen einiger Spielerinnen steht im Sommer ein Umbruch im Team an. Der 36 Jahre alte Brecka war von 2024 bis 2026 Trainer des österreichischen Teams Linz AG Steelvolleys und ist seit 2026 Coach der slowakischen U20-Nationalmannschaft. „Unser langfristiges Ziel ist es, ein stabiles, wettbewerbsfähiges Team aufzubauen, das sich in der höchsten Spielklasse etablieren kann“, sagte Brecka: „Ich weiß, dass Erfolg durch harte Arbeit, Geduld und Zusammenhalt entsteht, und ich bin bereit, alles für den Verein und die Mannschaft zu geben.“

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Florian Schorpp, Finanzvorstand beim ETV, bezeichnete den neuen Trainer als „international erfahren“. Breckas Karriere sei „geprägt durch kontinuierlichen Aufstieg, internationale Einsätze und jüngste Erfolge in Österreich und der Slowakei“.

Die ETV Hamburger Volksbank Volleys gehen in ihre zweite Bundesliga-Saison. IMAGO / Lobeca Die ETV Hamburger Volksbank Volleys gehen in ihre zweite Bundesliga-Saison.

Der ETV hat die vergangene Saison als Tabellenletzter beendet, nachdem sich der Verein als einer von drei Pro-Zweitligisten vor der Saison entschieden hatte, Teil der Aufstockung in der VBL zu werden. Wegen dieses Blockaufstiegs im vergangenen Jahr und einer damit einhergehenden Nicht-Abstiegsregelung für diese und die nächste Saison ist der ETV nicht abgestiegen. Im Herbst starten die Hamburgerinnen daher in ihre zweite Bundesligasaison. (dpa/ch)