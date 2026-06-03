„Der richtige Zeitpunkt“: Deutsches Team sichert sich Star-Teamchef

Grischa Niermann verlässt das Radsport-Topteam Visma um den zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard und wechselt zum deutschen Rennstall Lidl. Das teilte sein neues Team am Abend mit. Niermann wird bei Lidl Sportchef, zudem verpflichtete die Equipe Erfolgstrainer Dan Lorang.

„Nachdem ich meine gesamte Karriere bei dem Team verbracht habe, das heute als Team Visma-Lease a bike bekannt ist, hatte ich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen war. Der Wechsel zu Lidl-Trek ist für mich persönlich eine besondere Chance, da ich so eines der ehrgeizigsten Projekte im Profi-Radsport mitgestalten kann, das zudem enge Verbindungen zu meinem Heimatland hat“, sagte Niermann.

Das Lidl-Team ist seit dieser Saison mit einer deutschen Lizenz unterwegs, nachdem der Lebensmittel-Discounter die Mehrheit übernommen hatte. Im vergangenen Jahr hatte man nach dpa-Informationen versucht, Florian Lipowitz vom Team Red Bull abzuwerben.

Niermann: Vom Profi zum erfolgreichen Sportchef

Der Dritte der Tour de France entschied sich jedoch für einen Verbleib bei der Raublinger Mannschaft. Der Vertrag von Lipowitz läuft noch bis Ende 2027. Seinen neuen Job wird Niermann am 1. September antreten. Bei Visma wird er ab sofort nur noch im Hintergrund tätig sein. Bei dem Team fungierte der 50-Jährige zuletzt als Head of Racing. Niermann hatte als Profi 15 Jahre seiner Karriere bei der niederländischen Mannschaft verbracht und danach dort im Nachwuchs gearbeitet.

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2017 war er innerhalb des Rennstalls zum WorldTour-Team aufgestiegen und hatte Vingegaard als sportlicher Leiter zu zwei Tour-Siegen geführt. Außerdem gewann die Mannschaft unter seiner Leitung den Giro d’Italia mit Vingegaard, Simon Yates und Primož Roglič sowie die Vuelta a España mit Roglic, Vingegaard und Sepp Kuss. (sid/sil)