Nach einem abgelehnten Dopingtest drohen dem deutschen 100-m-Rekordhalter nun harte Konsequenzen. Bei der EM startet Owen Ansah trotzdem. Was sein Anwalt sagt.

Die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) hat kurz vor Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaften eine vierjährige Sperre für HSV-Rekordsprinter Owen Ansah vorgeschlagen. Wird dies angenommen, reduziert sich die Dauer automatisch auf drei Jahre.

Ansah werde den Vorschlag „nicht akzeptieren“, teilte Rainer Tarek Cherkeh, Anwalt des HSV-Leichtathleten, in einer Stellungnahme am Freitagnachmittag mit: „Er fokussiert sich nun auf die anstehende Leichtathletik-EM.“

Ansah will Nada-Vorschlag nicht akzeptieren

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Was war passiert? Direkt vor seiner Abreise zum Diamond-League-Meeting in Monaco hatte der deutschen 100-Meter-Rekordler Ansah am 9. Juli daheim keine Dopingprobe mehr abgegeben, obwohl ihn ein Kontrolleur dazu aufgefordert hatte.

Der 25-Jährige vom HSV, der am Freitagabend ebenfalls eine Stellungnahme veröffentlichte und „an der Seite seines Athleten steht“, gehört zum Aufgebot für die am Montag beginnende EM in Birmingham. Dort stehen am kommenden Dienstag die 100 Meter auf dem Programm.

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HSV-Sprinter Ansah hatte keine Dopingprobe abgeben

Aus Sicht der Nada hat Ansah gegen den Anti-Doping-Code des Deutschen Leichtathletik-Verbandes verstoßen. Er hatte in einer DLV-Mitteilung angegeben, der Kontrolleur habe außerhalb des von ihm angegebenen Zeitfensters für eine Kontrolle geklingelt.

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Weiter erklärte der in Mannheim trainierende Ansah, er sei unter Zeitdruck gewesen und habe so kurzfristig keine Probe abgeben können, auch weil er kurz zuvor die Toilette besucht habe.

Unser Mandant Owen Ansah hat sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Dopingkontrolle durchzuführen. Anwalt Rainer Tarek Cherkeh

„Unser Mandant Owen Ansah hat sich zu keinem Zeitpunkt geweigert, eine Dopingkontrolle durchzuführen", erklärte sein Anwalt Cherkeh. „Er hat zu keinem Zeitpunkt die Abgabe einer Probe abgelehnt. Owen Ansah hat zu keinem Zeitpunkt gesagt oder den Eindruck erweckt, dass er eine Dopingkontrolle nicht durchführen wolle.“

Ansah erklärte es mit Zeitdruck

Bei einer Medienrunde am Donnerstag hatte Ansah selbst noch keine weiteren Details genannt. „Ich habe mega Lust zu rennen. Ich freue mich sehr und bin happy, dass ich Deutschland repräsentieren kann“, sagte Ansah. „Ich kann gut Sachen ausblenden.“

Der Deutsche Leichtathletik Verband reagierte derweil am Freitag. „Es bleibt dabei: Der DLV hat die Organisation und Durchführung von Dopingkontrollen sowie das Ergebnismanagement und Disziplinarverfahren an die NADA abgegeben. Wir stehen gleichzeitig weiter an der Seite unseres Athleten“, sagte Jörg Bügner, Vorstand Leistungssport.

DLV: Ansah startet bei der EM – aber nicht in der Staffel

Ansah werde „bei der EM wie geplant über 100 Meter und 200 Meter an den Start gehen“, aber nicht an den Staffel-Wettbewerben teilnehmen.

Ich habe mega Lust zu rennen. Ich freue mich sehr und bin happy, dass ich Deutschland repräsentieren kann. Ich kann gut Sachen ausblenden. Owen Ansah am Donnerstag

Die Nada erklärte, sollte ihr Vorschlag angenommen werden, würde sich die Sperre automatisch auf drei Jahre reduzieren. Sie beginnt demnach erst mit dem Tag der entsprechenden finalen Entscheidung der Nada oder eines Disziplinarorgans oder mit dem Tag, an welchem die vorgeschlagene Sperre akzeptiert wurde.

Ansah würde deutsche Meistertitel verlieren

Ansah hat nun 20 Tage Zeit, entweder die Feststellungen der Nada zu akzeptieren, was er seinem Anwalt zufolge ablehnt, oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht zu verlangen.

Die Nada schlägt auch vor, dass alle Ergebnisse ab dem 9. Juli bis zum Beginn einer vorläufigen Suspendierung oder einer Sperre aberkannt werden. Damit würde Ansah seine beiden deutschen Meistertitel über 100 und 200 Meter verlieren, die er Ende Juli in Bochum geholt hatte. (dpa/sid)