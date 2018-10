Vettel von Platz 5: Pole Position: Krönt sich Hamilton heute zu „King Lewis“?

Köln -

Ob Fußball oder Leichtathletik, Basketball oder Formel 1 – in unserem Newsticker gibt es die wichtigsten Sport-Nachrichten des Tages. Kurz und kompakt für Sie zusammengefasst.

Hamilton von der Pole – Macht er heute alles klar?

Lewis Hamilton hat sich für die vorzeitige Krönung zum Formel-1-Weltmeister in die optimale Ausgangslage gebracht. Der WM-Spitzenreiter von Mercedes raste am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis der USA auf die Pole Position.



Auf Platz zwei kam zwar sein WM-Verfolger Sebastian Vettel mit nur 61 Tausendstelsekunden Rückstand. „Es war knapp“, gab Hamilton zu. „Ich war ziemlich happy mit den Runden“, sagte Vettel, ärgerte sich aber, die Pole verpasst zu haben.

Die Chancen des 31 Jahre alten Heppenheimers, die WM-Entscheidung an diesem Sonntag (20.10 Uhr/Rennen) noch zu verhindern, werden aber durch eine Strafe vom Freitagstraining weiter gemindert.



Vettel wird von Position fünf aus der dritten Reihe starten müssen. Er müsste bei einem Sieg Hamiltons aber auf den zweiten Platz am Ende des viertletzten Saisonlaufs kommen.

Vor Vettel liegen nun beim Start noch Teamkollege Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Daniel Ricciardo im Red Bull. Dessen Stallrivale Max Verstappen wurde gegen Ende des ersten Zeitabschnitts von einem Defekt an der Federung gestoppt und kam nicht über Platz 15 hinaus. Nico Hülkenberg wurde im Renault Siebter.

Bremer Maximilian Eggestein schickt Schalke mit Doppelpack wieder in Abstiegskampf

Werder Bremen hat sich zumindest bis zum Sonntag auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga geschoben. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend 2:0 (1:0) beim FC Schalke 04 und liegen weiterhin drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Maximilian Eggestein sorgte mit seinen Treffern in der 43. und 66. Minute dafür, dass Werder den FC Bayern nach dessen 3:1 in Wolfsburg wieder überholte. Der Meister ist vorerst Dritter vor RB Leipzig. Am Sonntag können noch Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC zu Werder aufschließen.

Bremen feiert den Doppeltorschützen Maximilian Eggestein (2.v.r.) und den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. AP Foto:

„Wenn man 2:0 auf Schalke gewinnt und so guten Fußball spielt wie im Moment, da beschwert man sich nicht“, sagte Bremens Max Kruse bei Sky, „wir haben unsere Dinge eiskalt gemacht. Das zeichnet uns im Augenblick aus.“

„Wir hoffen, dass es so weiter geht und wir Leverkusen nächste Woche auch besiegen können", sagte Doppeltorschütze Eggestein.

BVB dominiert bei Weinzierls VfB-Debüt - Bayern beenden Negativserie

Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund hat auch in Stuttgart frühzeitig alles im Griff. Der FC Bayern holt nach vier vergeblichen Anläufen wieder einen Sieg und lässt den Abstand nicht noch größer werden. Leverkusen vermied eine schmerzhafte Heimniederlage.

Borussia Dortmund hat seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga souverän verteidigt, Rekordmeister FC Bayern hat am achten Spieltag seinen Negativlauf beendet. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und der Medienschelte ihrer Bosse gewannen die Münchner am Samstag 3:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und schoben sich vorerst sogar auf Rang zwei.

Robert Lewandowski (30./49. Minute) nach Zuspiel von Mats Hummels und schwerem VfL-Abwehrpatzer traf zweimal für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, die weiterhin vier Punkte hinter den Dortmundern liegt. Nach der Gelb-Roten Karte für Arjen Robben (58.) und dem Anschlusstor von Wout Weghorst (63.) machte James (72.) alles klar.

Der BVB verdarb dem neuen Stuttgarter Trainer Markus Weinzierl mit dem 4:0 (3:0) beim VfB gründlich den Einstand und hat nun 20 Punkte. Talent Jadon Sancho (3.), Marco Reus (23.) und Paco Alcácer (25.) nach schlimmem VfB-Abspielfehler sorgten früh für die Entscheidung gegen den Vorletzten. Maximilian Philipp (85.) setzte den Schlusspunkt. Der Tabellenführer will die Kaufoption für Alcácer ziehen, der vom FC Barcelona ausgeliehen ist. „Im Moment spricht wenig dagegen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky.

Der bisherige Tabellen-Zweite RB Leipzig kam beim FC Augsburg nur zu einem 0:0 und fiel hinter die Bayern zurück.

Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim siegte 3:1 (0:1) bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Reiss Nelson (50./57.) und Adam Szalai (67.) sorgten für die Wende nach Nürnbergs Führung durch den Foulelfmeter von Hanno Behrens (18.).

Hannover 96 verpasste es mit dem 2:2 (1:1) in Leverkusen, an Bayer vorbeizuziehen. Karim Bellarabi (90.+4) glich für das Team von Trainer Heiko Herrlich kurz vor dem Ende noch aus. Florent Muslija per Freistoß (25.) und Felipe (54.), der kurz darauf nach dem zweiten Handspiel Gelb-Rot sah, trafen für 96. Lars Bender (34.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Bayer. Wendell scheiterte früh (7.) mit einem Handelfmeter an Hannovers Torhüter Michael Esser.

Sebastian Vettel verliert bei US-Grand-Prix drei Startplätze

Ferrari-Star Sebastian Vettel (31) muss vor der möglichen WM-Entscheidung im Titelkampf mit Lewis Hamilton (Mercedes) einen herben Rückschlag einstecken. Der Heppenheimer wird in der Startaufstellung zum Großen Preis der USA (Sonntag, 20.10 Uhr/RTL) um drei Plätze strafversetzt, weil er im ersten freien Training unter Roter Flagge zu schnell unterwegs war. Das gaben die Rennkommissare nach einer Anhörung von Vettel bekannt. Damit wird es für Vettel noch schwieriger, die Entscheidung in der WM noch einmal zu vertagen. Hamilton könnte schon am Sonntag seinen fünften WM-Titel einfahren. Der Titelverteidiger geht mit 67 Punkten Vorsprung in das Rennen auf seiner Lieblingsstrecke, holt er acht Zähler mehr als Vettel, ist ihm die WM nicht mehr zu nehmen. Das Qualifying wird am Samstag (23.00 Uhr MESZ) ausgetragen.

Vidal nach Disco-Schlägerei verurteilt

Der frühere Bayern-Star Arturo Vidal muss für eine Disco-Schlägerei 800 000 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht München erließ einen Strafbefehl über 80 Tagessätze á 10 000 für den Spieler des FC Barcelona. Sein Bruder muss ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung 120 Tagessätze á 150 Euro bezahlen. Das Amtsgericht München bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte.

Arturo Vidal im Trikot seines Heimatlandes Chile. Der Mittelfeldspieler muss jetzt nach einer Schlägerei ordentlich blechen. AFP Foto:

Die Vidal-Brüder hatten im vergangenen Jahr Ärger in einem Münchner Club. Juristisch wiegt die Strafe bei Vidals Bruder schwerer, weil man ab 91 Tagessätzen als vorbestraft gilt. Bei den beiden Brüdern wurde bei dem nächtlichen Ausflug eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt.

Die Vidal-Brüder erschienen nicht vor Gericht, der Fußball-Profi war für die Nationalmannschaft Chiles gegen Mexiko im Einsatz. Gegen den Strafbefehl können sie Einspruch einlegen. Dann käme es zur Verhandlung. Arturo Vidal war in diesem Sommer nach drei Jahren beim FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt.

Rubin Kasan für ein Jahr gebannt

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den russischen Club Rubin Kasan für eine Spielzeit aus den Europacup-Wettbewerben ausgeschlossen. Sollte sich der derzeitige Tabellenfünfte der Premier Liga innerhalb der kommenden zwei Jahre für die Champions League oder Europa League qualifizieren, wäre er nicht startberechtigt.

Grund für die Sperre ist die Verletzung von Vergleichsvereinbarungen im Zuge von Verstößen gegen das Financial Fair Play durch Rubin Kasan, teilte die UEFA am Donnerstag mit. Gegen das Urteil der rechtsprechenden Kammer der UEFA-Finanzkontrolleure kann der Verein Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen.

Dennis Schröder mit starken NBA-Auftritt

Zum Überraschungssieg beim Meister reichte es zwar nicht, trotzdem gelang Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder eine gute Leistung in seinem ersten Ligaspiel für Oklahoma City Thunder. „Es gibt viel Positives“, sagte der 25-Jährige nach dem 100:108 gegen die Golden State Warriors. Der Braunschweiger kam in seinem ersten Spiel für den neuen Club auf 21 Punkte, sechs Assists und einen Karrierebestwert von neun Rebounds.

Nach dem Ausfall von Superstar Russell Westbrook stand Schröder bei seinem Thunder-Debüt gleich in der Startformation.

„Wir haben als Einheit gespielt“, sagte Schröder: „Wir haben in der Defensive und bei der Ballbewegung schon einen guten Job gemacht, aber wir können auch noch viele Dinge verbessern.“ Die Warriors um den überragenden Topscorer Stephen Curry (32 Punkte) waren am ersten Spieltag noch eine Nummer zu groß für OKC.

Doch auch Thunder-Trainer Billy Donovan sah gute Ansätze: „Ich war sehr ermutigt und zufrieden mit der Art und Weise wie wir in das dritte Viertel gestartet sind. Im vergangenen Jahr war dies oft ein Problem für uns.“

Nach einer Arthroskopie am rechten Knie fehlte Anführer Westbrook, wertvollster Spieler der NBA-Saison 2016/2017, den Thunder und wurde von Schröder als Point Guard vertreten. Das Auftaktmatch am Dienstag (Ortszeit) in Oakland war für ihn nach zuvor fünf Jahren bei den Atlanta Hawks ein Neustart.

Schröder überzeugte in 32 Minuten auf dem Parkett mit Übersicht und vielen guten Entscheidungen. Und es wurde auch spektakulär: Mit einem Block gegen Klay Thompson zeigte er auch in der Defensive starke Qualitäten. Allerdings traf er nur sieben von 19 Würfen aus dem Feld.

Oklahoma City gelang es, die Begegnung beim Favoriten in Kalifornien bis zum Ende offen zu halten - auch dank Schröder. Obwohl er bei seinem Wechsel keine Garantie auf einen Platz in der Startformation bekam, bietet sich Schröder mit guten Leistungen an. Selbst nach der Rückkehr des gesetzten Westbrook dürfte er viel Spielzeit bekommen.

Vor dem Eröffnungsspiel erhielt das Meisterteam um Curry und Durant die üblichen Ringe als Zeichen für den Triumph in der vergangenen Saison. Außerdem wurde das dritte Meister-Banner aus den letzten vier Jahren unter die Hallendecke der Oracle Arena gezogen.

La Valetta macht Usain Bolt ein Angebot

Der maltesische Fußball-Meister FC Valletta will die Leichtathletik-Ikone Usain Bolt verpflichten und damit „Geschichte schreiben“. Geschäftsführer Ghasston Slimen sagte australischen Medien, Valletta werde „das Finale im Super-Cup am 13. Dezember spielen, welches wir gewinnen werden... also können sie sich vorstellen, wie Usain Bolt zehn Jahre nach seinem Rekord von Peking die Super-Cup-Trophäe stemmt?“

Es ginge dabei nicht um Geld, „es geht um Geschichte. Das ist etwas, worüber man in 50 oder 100 Jahren noch sprechen wird“, sagte Slimen, der die Verpflichtung nicht als PR-Nummer verstehen will. „Er soll hier keinen Urlaub machen, er soll hart trainieren.“ Es soll sich bei dem Angebot um einen Zweijahresvertrag handeln.

Eine Gruppe von Investoren der Sanban Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat im vergangenen Monat eine Mehrheitsbeteiligung an Valletta erworben, mit dem Ziel, sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren.

Der achtmalige Olympiasieger Bolt hatte zuletzt bei seinem Startelf-Debüt für den australischen Erstligisten Central Coast Mariners in einem Testspiel doppelt getroffen (hier lesen). Der 32-Jährige hatte schon zu seiner aktiven Zeit als Sprinter offen über spätere Ambitionen auf eine weitere Karriere als Profifußballer gesprochen.

Mehrfach hatte der schnellste Mann der Welt Wettkampfpausen zu Trainingsbesuchen bei Spitzenklubs wie dem englischen Rekordmeister Manchester United und Bundesligist Borussia Dortmund genutzt.

Laura Dahlmaier auf unbestimmte Zeit erkrankt

Erst ein Radunfall, dann eine Zahn-OP, zuletzt ein übler Infekt: Die gesundheitlichen Tiefschläge der vergangenen Monate haben Biathlon-Königin Laura Dahlmeier zu Fall gebracht. Die 25-Jährige muss wegen ihres „ziemlich geschwächten“ Immunsystems für unbestimmte Zeit mit dem Leistungssport pausieren – eine Teilnahme am Weltcup-Auftakt Anfang Dezember in Pokljuka erscheint utopisch.

Laura Dahlmeier mit einer ihrer beiden Goldmedallien von den Olympischen Spielen 2018. Jetzt droht ihr eine lange Karrierepause. picture alliance/dpa Foto:

„Einzeln betrachtet waren die diversen Schwierigkeiten zwar nicht besonders gravierend, und eigentlich war ich auch ganz zuversichtlich, dass ich die stressige Olympiasaison gut verkraftet habe“, sagte Dahlmeier, die in ihrem Tatendrang aber immer wieder ausgebremst worden war: „Wenn ich dachte, dass es jetzt endlich aufwärts geht, kam gleich der nächste Infekt oder wieder irgendein gesundheitliches Problem. Die vergangenen Wochen waren deshalb nicht gerade leicht für mich.“

Wann sie wieder in das Training einsteigt, wollte auch DSV-Mannschaftsarzt Klaus-Jürgen Marquardt nicht vorhersagen.

„Die unterschiedlichen gesundheitlichen Probleme der vergangenen Monate haben in Summation dazu geführt, dass Lauras Immunsystem aktuell ziemlich geschwächt ist“, sagte der Mediziner. Für den schmächtigen Star der Skijäger-Szene seien daher „hohe Intensitäten, große Trainingsumfänge oder Stress in der jetzigen Situation absolut kontraproduktiv“.

Dahlmeiers Karriere war in der letzten Zeit sowieso immer wieder durch Rückschläge geprägt: eine Schnittverletzung nach einem Sturz beim Klettern, die Weisheitszähne wurden rausoperiert, zuletzt wurde sie durch einen langiwerigen Infekt ausgeknockt.

„Ich muss jetzt einfach auf meinen Körper hören und, wie man so schön sagt, 'Luft ran lassen'. Auch wenn mir das nicht wirklich leicht fällt“, sagte Dahlmeier, die ihren Willen aber noch nicht verloren hat: „Ich bin mir sicher, dass ich den Trainingsrückstand wieder ganz gut aufholen kann, wenn ich wieder voll belastbar bin.“

Oliver Kahn sorgt sich um deutsche Keeper

Oliver Kahn sorgt sich um den Torhüter-Nachwuchs in Deutschland. „Ich sehe im Moment hinter Neuer und ter Stegen nicht das absolute junge Ausnahmetalent, das schon Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt. Wir haben anscheinend keinen wie den 19-jährigen Gianluigi Donnarumma in Italien“, sagte der ehemalige Weltklasse-Schlussmann dem kicker.

In der Fußball-Bundesliga seien zwölf deutsche Torhüter die Nummer eins in ihren Klubs, so Kahn, aber: „Davon sind neun über 28 Jahre.“

Bei Bundestrainer Joachim Löw ist Manuel Neuer weiterhin die Nummer eins. Nach seiner monatelangen Verletzungspause zeigte aber auch der 32-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München zuletzt Schwächen. Als Neuers Nachfolger in der DFB-Auswahl steht der sechs Jahre jüngere Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona bereit.

Der heutige ZDF-Experte Kahn verwies ferner darauf, dass der vielversprechendste Schlussmann, der 24 Jahre alte U 21-Europameister Julian Pollersbeck, mit dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga spielt.

Patrick Lange gewinnt Ironman auf Hawaii

7:52:39 Stunden! Triathlet Patrick Lange (Darmstadt) hat seinen Titel bei der Ironman-WM auf Hawaii mit einem Fabelrekord verteidigt und die deutsche Siegesserie in beeindruckender Manier fortgesetzt. Bei perfekten äußeren Bedingungen knackte der 32-Jährige über die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen als erster „Eisenmann“ die Acht-Stunden-Marke. Im Ziel machte er seiner Lebensgefährtin Jule einen Heiratsantrag.

Mick Schumacher schon vorzeitig Formel-3-Meister

Im einstigen Revier seines Vaters Michael ist Mick Schumacher zum bislang größten Erfolg seiner jungen Karriere gerast. Unter dem Jubel der zahlreichen deutschen Fans in Hockenheim sicherte sich der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters vorzeitig den Titel in der europäischen Formel 3. Im vorletzten Saisonrennen genügte Platz zwei, der 19-Jährige kann im letzten Lauf am Sonntag (10.05 Uhr/n-tv) nicht mehr abgefangen werden.

„Das ist noch nicht richtig angekommen, es ist unglaublich. Das Team hat über das ganze Jahr so viel geleistet“, sagte Schumacher kurz nach dem Zieleinlauf. Mit wohlbekannter Schumacher-Akribie hatte er zuvor den Matchball hochkonzentriert verwandelt, im Cockpit laut eigener Aussage nicht über die Meisterschaft nachgedacht. „Da habe ich mich eigentlich eher über meine Fehler geärgert“, sagte er grinsend.

Der Premierentitel soll aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg in die Formel 1 sein. Denn der Aufstieg in die Königsklasse ist das erklärte Ziel des Teenagers, der erst Ende Juli in Spa, im „Wohnzimmer“ seines Vaters, seinen ersten Formel-3-Sieg gefeiert hatte.

Am Samstagnachmittag siegte der Este Jüri Vips vor Schumacher und seinem Landsmann Ralf Aron. Schumachers Mutter Corinna und seine Schwester Gina-Maria feierten auf der Tribüne mit. Der Brite Daniel Ticktum, der Schumachers Titelgewinn noch hätte gefährden können, war von Platz 15 gestartet und wurde nur Siebter.

Schumacher hat von bislang 29 Rennen acht gewonnen, nach anfänglichen Problemen in seiner zweiten Formel-3-Saison war der junge Deutsche seit dem Sommer der herausragende Fahrer im Feld. In der zweiten Saisonhälfte dominierte er das Geschehen.

Angetrieben wurde sein Prema-Bolide von einem Mercedes-Motor, und Toto Wolff gehörte zu den ersten Gratulanten. „Der Junge stand von Beginn an im Fokus und hatte einen riesen Druck“, sagte der Mercedes-Motorsportchef: „Damit klar zu kommen, ist alles andere als leicht. Seine Leistung in der zweiten Saisonhälfte war daher absolut beeindruckend. Er hat gezeigt, was in ihm steckt und dass er ein Großer in unserem Sport werden kann.“

Für den jungen Mann mit dem größten Namen im Motorsport wäre der Sprung in die Formel 2 zur nächsten Saison nun der logische Schritt. Er könnte somit bei seinem Team Prema Theodore Racing bleiben und sich in gewohnter Umgebung den letzten Feinschliff für die Königsklasse holen. Der Triumph in der Formel 3 ist das beste Bewerbungsschreiben.

Schumacher hätte den Titelgewinn bereits im ersten Hockenheim-Rennen am Samstagmorgen perfekt machen können. Doch bei einem harten Duell mit seinem Teamkollegen Marcus Armstrong aus Neuseeland wurde Schumachers Bolide beschädigt. Der 19-Jährige musste in die Box und reihte sich am Ende des Feldes wieder ein. Danach zeigte er zwar eine starke Aufholjagd, die jedoch nur auf Platz zwölf und somit nicht mehr in die Punkteränge führte.

Ticktum wurde Fünfter, Schumachers Vorsprung auf den Briten schrumpfte damit um zehn Zähler auf 39 Punkte zusammen. Doch er ließ sich nicht beirren. Den zweiten Matchball nutzte Schumacher nervenstark, die Fans in Hockenheim, einige von ihnen mit Mick-Schumacher-Transparenten, jubelten ihm zu.

Schumacher war 2015 vom Kart- in den Formelsport gewechselt. Seine Premierensaison in der ADAC Formel 4 schloss er als Zehnter ab, 2016 folgten in der deutschen und der italienischen Serie jeweils die Vizemeisterschaften. Ein Jahr später stieg Schumacher in die Formel 3 auf - und ließ nun in Hockenheim den bisherigen Höhepunkt seiner noch jungen Karriere folgen.

Thierry Henry neuer Trainer bei AS Monaco

Der frühere Fußball-Welt- und Europameister Thierry Henry wird neuer Trainer der AS Monaco, Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League. Henry unterschrieb am Samstag im Fürstentum einen Dreijahresvertrag. Am Freitagabend war der 41-Jährige noch als belgischer Co-Trainer beim 2:1-Sieg der Roten Teufel gegen die Schweiz im Einsatz. Für Henry wäre Monaco die erste Station als Cheftrainer. Monaco hatte sich am Donnerstag nach vier Jahren von seinem Chefcoach Leonardo Jardim getrennt.

Schwedisches Ex-Top-Talent stirbt mit 32 Jahren

Das frühere schwedische Fußball-Toptalent Labinot Harbuzi ist mit nur 32 Jahren verstorben. Sein Vater bestätigte der Zeitung Expressen, dass der langjährige Junioren-Nationalspieler daheim einen Herzstillstand erlitten hatte und im Krankenhaus schließlich sein Tod festgestellt wurde.

Labinot Harbuzi (†32). Der Schwede starb an einem Herzstillstand. imago/Stellan Danielsson Foto:

Harbuzi stammt wie Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic aus dem Nachwuchs von Malmö FF, für das er auch als Profi spielte. Harbuzi stand zuletzt in Malaysia unter Vertrag und war seit rund zwei Jahren ohne Klub.

Lewandowski verliert mit Polen gegen Portugal

Im 100. Länderspiel von Kapitän Robert Lewandowski hat Polen am Donnerstag in der Nations League eine 2:3 (1:2)-Niederlage gegen Europameister Portugal kassiert. Der Bayern-Stürmer, der in der Bundesliga schon seit drei Spieltagen nicht getroffen hat, blieb weitgehend unauffällig.

In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo drehten die Portugiesen einen 0:1-Rückstand durch Krzystof Piatek (18.) schon bis zum Halbzeit durch einen Treffer von Andre Silva (31.) und ein Eigentor von Kamil Glik (41.) zur 2:1-Führung. Bernardo Silva erhöhte nach einem schönem Solo mit einem straffen Flachschuss von der Strafraumgrenze (52.) auf 3:1, ehe der eingewechselte Jakub Blaszczykowski in der 77. Minute noch einmal verkürzte. Der Ex-Dortmunder ist mit 103 Länderspielen nun alleiniger Rekord-Nationalspieler Polens.

Weiterer Ergebnisse in der UEFA Nations League:

Israel-Schottland 2:1

Litauen - Rumänien 1:2

Montenegro - Serbien 0:2

Kosovo - Malta 3:1

Färöer - Aserbaidschan 0:3

Paco Alcacer trifft auch für Spanien doppelt und bleibt Dortmunder

Dortmunds Stürmerstar Paco Alcacer ist auch im Trikot der spanischen Fußball-Nationalmannschaft nicht zu stoppen. Der 25-Jährige erzielte zwei Tore beim 4:1 (3:0) des Weltmeisters von 2010 im Länderspiel gegen Wales in Cardiff (8. und 29. Minute). Außerdem trafen Abwehrchef Sergio Ramos (19.) und der Ex-Dortmunder Marc Bartra (74.). Das Tor für Wales erzielte Sam Vokes (89.).

Alcacer führt in der Bundesliga mit sechs Treffern in nur drei Spielen die Torschützenliste an. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll sich der BVB mit dem bislang ausgeliehenen Stürmer auf einen Vertrag bis 2023 geeinigt haben. Alcacer war im Sommer für ein Jahr vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona ausgeliehen worden. Der BVB besitzt aber eine fixierte Kaufoption in Höhe von 23 Millionen Euro.

In Cardiff waren die Spanier die klar dominierende Mannschaft. Der Ex-Dortmunder Bartra kam dabei zur zweiten Halbzeit zum Einsatz. Der Münchner Thiago wurde geschont. Bei den Walisern fehlte der angeschlagene Stürmerstar Gareth Bale.