George Russell hat sich in einem spektakulären Qualifying die Pole-Position für den Großen Preis von Österreich gesichert. Der Mercedes-Pilot setzte mit 1:06,113 Minuten die Bestzeit – profitierte dabei aber auch von einem Crash von Max Verstappen. Dahinter gehen die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton ins Rennen.

„Das ist ein unglaubliches Gefühl, es war solch eine tolle Runde“, sagte der Brite Russell. Hinter der Pole-Position, seiner zweiten in Serie, standen zunächst noch Fragezeichen. In den letzten Minuten des Qualifyings nahm die Zeitenjagd Dramatik auf. Nach und nach unterboten sich die Piloten, auch Verstappen wirkte im runderneuerten Red Bull plötzlich konkurrenzfähig. In der vorletzten Kurve verlor er jedoch den Grip und flog von der Strecke ab.

Kimi Antonelli startet von Platz vier in den Großen Preis von Österreich

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Russell, der hinter Verstappen auf dem Kurs war, ging aufgrund der Gefahrensituation kurz vom Gas, blieb dann aber im Tempo. Die Rennleitung prüfte das Verhalten, erkannte aber keinen Fehler. „George hat es einfach super clever gemacht, uns ist es erst später aufgefallen: Es war nur einfach Gelb. Für ihn freut es mich ganz besonders“, sagte Teamchef Toto Wolff. Bei Doppel-Gelb hätte Russell stärker abbremsen müssen. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli konnte sich nicht mehr verbessern und startet von Rang vier ins Rennen.

Verstappen wurde Fünfter und erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Fast wäre der viermalige Weltmeister als Elfter ins Rennen gegangen. Im zweiten Teil des Qualifyings setzte Verstappen auf seine erste Runde, während die Konkurrenz sich mit einem zweiten Versuch noch einmal verbesserte. Mit lediglich vier Hundertsteln Vorsprung kam der Niederländer in den letzten Teil der Zeitenjagd.

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Hülkenberg belegt nur Platz 14 in heißem Qualifying

Dort war er deutlich schneller als am gesamten bisherigen Wochenende und fuhr plötzlich konkurrenzfähig – bis er die Kontrolle verlor. Red Bull hatte zum Heimrennen in der Steiermark ein großes Update-Paket gebracht. Unter anderem wurden die Seitenkästen, der Unterboden und der Heckflügel erneuert.

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Bei Temperaturen von rund 33 Grad in der Luft und mehr als 50 Grad auf dem Asphalt wurde Nico Hülkenberg im Audi 14. und startet damit zum dritten Mal in dieser Saison hinter seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto auf Rang elf. Hülkenberg wartet vor dem achten WM-Lauf weiter auf seine ersten Saisonpunkte.

Im Rennen dürfte auch die Hitze eine Rolle spielen. Am Sonntag (15 Uhr/Sky) werden bis zu 36 Grad erwartet, es ist der heißeste Tag des Wochenendes. Der Reifenverschleiß ist deutlich höher, als von den Teams prognostiziert. Russell liegt in der WM-Wertung 50 Punkte hinter Spitzenreiter Antonelli auf Rang drei, Hamilton ist mit 41 Zählern Rückstand Zweiter. (sid/mp)