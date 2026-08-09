Sorge um Jannik Sinner vor den US Open: Der Weltranglistenerste sagt wegen Knieproblemen das Masters in Cincinnati ab. Nach seinem Wimbledon-Triumph wartet der Italiener weiter auf sein Comeback – und setzt nun alles auf New York.

Wimbledon-Sieger Jannik Sinner hat vor den US Open mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und seine Teilnahme am Masters in Cincinnati (11. bis 24. August) abgesagt. Der Weltranglistenerste verzichtet aufgrund einer Verletzung im rechten Knie auf die Generalprobe in Ohio für den letzten Grand Slam des Jahres.

„Mein rechtes Knie bereitet mir Probleme, und obwohl wir hart gearbeitet haben, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, um wieder zu spielen“, sagte Sinner, der nach seinem Sieg in Wimbledon kein Match mehr absolviert hat: „Ich konzentriere mich jetzt darauf, mich auf die US Open vorzubereiten.“

Jannik Sinner triumphierte bei fünf Masters-Turnieren in Folge

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Sinner, der sich aus gesundheitlichen Gründen auch schon gegen eine Teilnahme am derzeit laufenden Turnier in Montréal entschied, hatte zuvor die Masters in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid und Rom gewonnen und damit als erster Spieler bei fünf 1000er-Events in Folge triumphiert. Im Juli sicherte sich der Südtiroler mit einem Sieg über Alexander Zverev zum zweiten Mal in Folge den Wimbledontitel.

Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (30. August bis 13. September) hat Sinner beste Chancen auf seinen sechsten Major-Titel. Auch sein größter Konkurrent Carlos Alcaraz hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Der spanische US-Open-Titelverteidiger hatte bereits am vergangenen Mittwoch für die Generalprobe in Cincinnati abgesagt. (sid/mp)