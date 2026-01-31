Verdi-Streik verhindert große EM-Party für deutsche Handballer

Die erwarteten Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Montag verhindern eine EM-Party der Handballer in Deutschland. „Planungen für einen großen Empfang in der Heimat musste der Deutsche Handballbund am Freitag stoppen“, teilte der DHB vor dem Finale an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ZDF/Dyn) gegen Dänemark mit. Grund hierfür sei neben logistischen und zeitlichen Zwängen insbesondere der Streik.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der DHB einen Empfang in Hannover oder Köln in Erwägung gezogen. Die Gewerkschaft Verdi hatte für Montag bundesweit zu Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen.

Stattdessen soll die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason, die Silber sicher hat, beim Länderspiel im Frühjahr geehrt werden.

„Wir planen bereits jetzt rund um das nächste Heimländerspiel unserer Nationalmannschaft am 19. März in der Dortmunder Westfalenhalle ein Dankeschön für unsere Fans“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Mark Schober. Dann trifft die deutsche Mannschaft auf Ägypten. (dpa/hmg)