„Er lebt bei seiner Mutter“: Van Gerwen stichelt gegen Littler

Die ersten Turniersiege, dann der WM-Titel, seit November die neue Nummer eins der Welt: Luke Littlers Darts-Karriere verlief bislang wie im Bilderbuch. Geht es nach dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen, wird aber auch der Höhenflug des Wunderkinds irgendwann ein Ende finden.

„Er lebt bei seiner Mutter und hat es leicht. Er hat keine eigene Familie. Er hat keine Verpflichtungen. Alles ist in Ordnung“, sagte der Niederländer dem „Guardian“: „Aber wenn man sich dem wirklichen Leben stellen muss, ändern sich die Dinge“. Es werde „für den Rest seines Lebens nicht reibungslos laufen“, ist sich van Gerwen, Vater einer Tochter und eines Sohnes, sicher: „Ich bin gespannt, wie er damit umgehen wird, wenn er Kinder hat.“

Auch Lob: „Littler hat für den Dartssport viel geleistet“

Es ist nicht das erste Mal, dass van Gerwegen gegen den Teenager austeilt – oder wegen ihm. Für die bisherigen Leistungen und Auftritte des 18-Jährigen fand van Gerwen unmittelbar vor der am Donnerstag beginnenden WM im legendären Alexandra Palace aber dennoch anerkennende Worte.

„Darts ist im Moment in einer wirklich guten Position. Die sozialen Medien sind größer denn je. Die Fernsehberichterstattung ist gut“, sagte „MVG“. Also mache Littler „sich wirklich gut und kann sich in den nächsten Jahren finanziell unabhängig spielen. Auch für den Dartssport hat er bisher viel geleistet.“

Van Gerwen gewann zuletzt bei der WM 2019 den Titel. In diesem Jahr trifft der Weltranglistendritte zum Auftakt am 18. Dezember in der Abendsession auf Mitsuhiko Tatsunami aus Japan. (sid/hmg)