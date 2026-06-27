Der Ukrainer Alexander Usyk legt alle Titel nieder, will seine Karriere aber fortsetzen. Die Entscheidung hat Folgen für den deutschen Box-Star Agit Kabayel, der eigentlich gegen Usyk kämpfen wollte.

Box-Champion Alexander Usyk legt seine drei verbliebenen Weltmeister-Titel nieder, ein Kampf gegen die deutsche Schwergewichts-Hoffnung Agit Kabayel ist damit höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Seine Karriere wird der Ukrainer allerdings nicht beenden. „Ich lege meine Gürtel nieder, verlasse aber nicht den Boxsport. Es wird mehr kommen“, sagte der 39 Jahre alte Usyk am Freitag in einer Instagram-Botschaft.

Der frühere Champion aller Verbände besaß zuletzt noch die Gürtel nach Version der WBA, WBC und IBF. Den WBC-Titel hatte Usyk zuletzt in Gizeh gegen den Niederländer Rico Verhoeven erfolgreich verteidigt. Kabayel war danach zum Ukrainer in den Ring gestiegen und hatte seine Forderung nach einem Kampf wiederholt. Usyk reagierte wie zuvor schon ausweichend - große Lust auf einen Kampf gegen Kabayel hatte er nie gezeigt. Die WBC hatte den Kampf zwischen Usyk und Kabayel zuletzt angeordnet.

„Natürlich wollte ich sehr gerne gegen ihn kämpfen. Aber so geht es immerhin weiter und man kann planen. Das zeigt den Respekt, den Usyk gegenüber dem Boxsport hat“, sagte Kabayel

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Der Weg zum WM-Gürtel

Für Kabayel (33), der seine 27 Profi-Kämpfe gewonnen hat, ergeben sich nun zwei Möglichkeiten. Entweder erklären ein oder mehrere Verbände ihn als Top-Herausforderer nun direkt zum Weltmeister - er wäre der erste deutsche Champion im Schwergewicht seit Max Schmeling. Oder der Titel wird als vakant angesehen und Kabayel erhält einen Fight um den bzw. die Gürtel.

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Wie es für Usyk weitergeht, ist ebenfalls offen. Zuletzt war über Verbindungen zur Organisation „Zuffa Boxing“ des UFC-Bosses Dana White berichtet worden. (sid/sil)