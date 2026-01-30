mopo plus logo
Cooper Flagg setzt an zum Wurf

Cooper Flagg brilliert aktuell bei den Dallas Mavericks und stellte einen neuen NBA-Rekord für Teenager auf. Foto: imago/Xinhua

US-Teenager zeigt sensationelle Show und knackt Bestwert

Supertalent Cooper Flagg sorgt bei den Dallas Mavericks weiter für Erstaunen: Der 19-jährige Flügelspieler der früheren Franchise von Dirk Nowitzki brach bei der 121:123-Niederlage seines Teams gegen die Charlotte Hornets einen NBA-Rekord. Flagg erzielte 49 Punkte – und stellte damit einen neuen Liga-Bestwert für Teenager auf.

Flagg, der 2025 als Nummer eins im NBA-Draft ausgewählt worden war, traf 30 Sekunden vor der Schlusssirene dann auch per Dreier zum Ausgleich. In den letzten Sekunden des Spiels leistete er sich dann aber einen Ballverlust und foulte seinen Rookie-Kollegen Kon Knueppel, der die entscheidenden Freiwürfe verwandelte.

Knueppel überragte mit 34 Punkten ebenso wie Flagg, der dann den letzten Wurf vergab. Dennoch übertraf Flagg den lange gültigen Rekord von Cliff Robinson, der 1980 als 19-Jähriger 45 Punkte erzielte.

