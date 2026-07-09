Das Skiteam der USA trauert um den ehemaligen alpinen Weltcup-Fahrer. Was derzeit über den Tod von Thomas „TJ“ Lanning bekannt ist.

Der frühere alpine Skirennläufer Thomas „TJ“ Lanning ist tot. Wie der Skiverband der USA mitteilte, starb der Speed-Spezialist im Alter von 41 Jahren.

Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes machte der Verband nicht. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skifahrer und Trainer des US-Ski-Teams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfzeit hinausreichte“, teilte der Verband auf X mit.

Thomas „TJ“ Lanning verletzte sich 2009 schwer

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Der einstige Top-Ten-Fahrer Lanning war auf die Disziplinen Abfahrt, Super-G und Kombination spezialisiert. Bei einem schweren Rennunfall im November 2009 bei der Abfahrt im kanadischen Lake Louise erlitt er einen Halswirbelbruch.

Zudem kugelte er sich bei dem Unfall das linke Knie aus. Anschließend musste er seine Karriere beenden und wurde Trainer. (dpa/mp)