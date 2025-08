US-Präsident Trump gründet Olympia-Taskforce – und ernennt sich selbst als Vorstand

US-Präsident Donald Trump will eine Taskforce mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ins Leben rufen. Einen entsprechenden Erlass unterzeichnete der 79-Jährige am Dienstag im Beisein des Organisationschefs Casey Wasserman. Den Vorsitz soll demnach Trump selbst übernehmen, stellvertretender Vorsitzender soll Vizepräsident JD Vance werden.

„Wir werden alles Notwendige tun, um die Sicherheit der Olympischen Spiele zu gewährleisten”, sagte Trump, einschließlich des möglichen Einsatzes „unserer Nationalgarde oder unseres Militärs”. Bereits im Juni hatte er die Nationalgarde gegen den Willen des Gouverneurs Gavin Newsom, Mitglied der Demokraten, in Kalifornien rund um die Proteste gegen die Razzien der Einwanderungsbehörden angefordert.

Trump will Sicherheitsgarant für Olympia 2028 sein

Wasserman überreichte dem Präsidenten am Dienstag einen Medaillensatz von 1984, als die Sommerspiele zuletzt in Los Angeles stattgefunden hatten. „Sie haben uns bei jedem Schritt unterstützt und geholfen. Ohne Sie wären wir nicht hier”, sagte Wasserman, der Trump auch die Möglichkeit anbot, die olympische Fackel zu tragen. Dies hatte er bereits 2004 in New York vor den Wettkämpfen in Athen getan. „Zum ersten Mal in der Geschichte werden wir den olympischen Fackellauf in alle 50 Bundesstaaten bringen”, erklärte Wasserman: „Und Sir, wenn Sie wieder auf der Park Avenue laufen möchten, um Geschichte zu schreiben, sind Sie herzlich willkommen.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Make Indians great again“: Trump fordert Sport-Teams zu Namensänderung auf

In Trumps zweite Amtszeit fallen mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und den Olympischen Spielen 2028 zwei große globale Sportveranstaltungen. Bereits jetzt gibt es jedoch einige Kontroversen. Zuletzt hatte unter anderem das Nationale Olympische und Paralympische Komitee (USOPC) der USA die Teilnahme von Trans-Frauen an olympischen Sportarten quasi verboten. Trump betonte am Dienstag, dass „die Vereinigten Staaten nicht zulassen werden, dass Männer den Frauen bei den Olympischen Spielen 2028 die Trophäen wegschnappen”.

Los Angeles hatte 2017, während Trumps erster Amtszeit, den Zuschlag für die Paralympischen und Olympischen Spiele 2028 bekommen. (sid/pmk)