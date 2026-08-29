Kurz vor den US Open sorgt sich Alexander Zverev um die körperliche Belastung im Profitennis. Er sieht einen Zusammenhang zwischen den verwendeten Bällen und den Verletzungen

Alexander Zverev sieht in den Bällen auf der Profi-Tour ein Problem. AP Photo/Frank Franklin II

Alexander Zverev hat kurz vor dem Start der US Open deutliche Kritik an den Bällen im Profitennis geübt. Der 29 Jahre alte Sieger der French Open sieht darin auch einen möglichen Grund für die Verletzungen mehrerer junger Topspieler.

„Die Bälle sind einfach etwas toter geworden, man muss mehr auf den Ball draufhacken, damit der Ball irgendwo hingeht“, sagte Zverev. Seine Schlussfolgerung: „Dadurch kommen die ganzen Handgelenks-, Ellenbogenverletzungen und Armprobleme.“

Zverev kritisiert Tennisbälle und sieht Verletzungsrisiko

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Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am Sonntag beginnt, kehrt Carlos Alcaraz nach einer längeren Pause zurück. Der 23 Jahre alte Spanier hatte wegen einer Handgelenksverletzung mehr als vier Monate ausgesetzt.

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Der frühere Weltranglistenvierte Jack Draper fehlt dagegen in New York. Der 24 Jahre alte Brite muss wegen einer Knochenprellung im linken Arm passen.

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Keine einheitlichen Bälle im Tennis

„Ich glaube immer noch, es hängt viel mit dem Belag und den Bällen zusammen“, sagte Zverev grundsätzlich.

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Klagen über die verwendeten Bälle gibt es im Profitennis schon seit mehreren Jahren. Aus Sicht vieler Spieler sind sie langsamer geworden. Topprofis forderten deshalb bereits mehrfach ein einheitliches Spielgerät.

Zverev trifft in der ersten Runde auf Lorenzo Sonego

Bislang können die Veranstalter selbst entscheiden, mit welcher Ballmarke gespielt wird. Sie dürfen dafür jeweils eigene Verträge mit Herstellern abschließen.

Seinen eigenen körperlichen Zustand bewertete Zverev vor seinem Erstrundenmatch gegen den Italiener Lorenzo Sonego als „okay“. „Ich habe keine großen Beschwerden“, sagte er.

Zverev gewann nur zwei Matches in der Vorbereitung

Nach dem verlorenen Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner hatte Zverev einen schwachen Start in die Hartplatz-Saison in Nordamerika erwischt. Bei den Turnieren in Montréal und Cincinnati gewann er insgesamt nur zwei Partien.

Sinner fehlt bei den US Open wegen Knieproblemen. Zverev selbst sieht seine Form trotz der jüngsten Ergebnisse positiv.

Zverev erstmals bei einem Grand Slam die Nummer 1 der Setzliste

„Im Training ist es alles gut. Es wird von Tag zu Tag besser“, sagte er. „Ich bin glücklich mit den Fortschritten, die ich die letzten Wochen gemacht habe.“

Durch die Absage des Weltranglistenersten Sinner geht Zverev erstmals als topgesetzter Spieler in ein Grand-Slam-Turnier. Der Olympiasieger von 2021 will dieser Position öffentlich jedoch keine allzu große Bedeutung beimessen.

„Ich finde die Setzliste gut, und sie zeigt, dass man gut gespielt hat“, sagte Zverev. Entscheidend sei für ihn aber etwas anderes: „Das Wichtigste ist aber, wer am Ende des Turniers noch im Tableau ist.“ (dpa/mp)