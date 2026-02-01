Kurios: US-Boxer verliert während des Kampfes seine Haare – und siegt

Schwergewichtsboxer Jarrell Miller hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren. Sein Gegner Kingsley Ibeh landete in der zweiten Runde mehrere Treffer – und bei einem löste sich das Haarteil teilweise von Millers Kopf.

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum. Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten – und rieb sich anschließend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte.

Jarrell Miller benutzte falsches Shampoo

"He slapped that s*** off."



Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh ?



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB ? pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

„Ich bin Komiker“, sagte der US-Amerikaner nach dem Kampf. „Man muss auch über sich selbst lachen können.“ In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte – nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.

Sein Profi-Debüt gab er bereits 2009 mit 21 Jahren. Damals siegte er gegen den 36-jährigen Darius Whitson. Mittlerweile gehört der 37-Jährige selbst zu den „alten Hasen“. Ein Highlight-Kampf gegen Anthony Joshua musste 2019 abgesagt werden, weil Miller ein positiver Dopingtest nachgewiesen wurde. Miller selbst bestritt, jemals bewusst leistungsfördernde Mittel zu sich genommen zu haben. (dpa/lam)