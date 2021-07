Urteil in München: Doping! Dieser Arzt muss fast fünf Jahre in den Knast

24 Mal Sportbetrug: Der Hauptangeklagte Mark S. ist im Doping-Prozess um die aufsehenerregende „Operation Aderlass“ zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.

Das Landgericht München II befand den Erfurter Sportmediziner in 24 Fällen der Anwendung von Doping-Methoden sowie in zwei Fällen des unerlaubten Inverkehrbringens von Arzneimitteln für schuldig. Zudem belegte das Gericht Mark S. mit einem Berufsverbot von drei Jahren und einer Geldstrafe von 158.000 Euro.

Doping-Urteil: Fast fünf Jahre für Haupttäter Mark S.



Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer fünfeinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hielt eine Strafe von drei Jahren für angemessen. Der knapp vier Monate dauernde Prozess war der erste große Stresstest für das 2015 verabschiedete Anti-Doping-Gesetz.

Doping-Prozess: Auch ein Mitangeklagter muss hinter Gitter



Auch die Mitangeklagten wurden verurteilt. Dirk Q. bekam zwei Jahre und vier Monate, die Krankenschwester Diana S. ein Jahr und vier Monate auf Bewährung. Der Rettungssanitäter Sven M. (328 Tage a 20 Euro) sowie Ansgard S., Vater von Mark S. (280 Tagessätze a 35 Euro), kamen mit Geldstrafen davon.

„Operation Aderlass“: Razzia deckte 2019 den Doping-Skandal auf



Am 27. Februar 2019 fanden im Rahmen der „Operation Aderlass“ Razzien bei der nordischen Ski-WM in Seefeld und in Deutschland statt. Mark S. sitzt seit seitdem in Untersuchungshaft, die Zeit wird auf seine Haftstrafe angerechnet.

Insgesamt verwickelt waren 23 Sportler aus acht Ländern. Betroffen waren unter anderem prominente Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele 2014, 2016 und 2018, die Tour de France 2018, der Giro d’Italia 2016 und 2018, die Vuelta 2017, die nordische Ski-WM 2017 sowie weitere diverse Radrundfahrten und Wintersportveranstaltungen. (mp/sid)