Unwetter! Hotel geht bei der Spanien-Rundfahrt viral – auch Pogacar dabei

Die Radprofis der Vuelta suchten Schutz vor dem Hagelsturm. Anschließend hagelt es 5-Sterne-Bewertungen für ein Hotel.

Auch Superstar Tadej Pogacar fand in einem Hotel Schutz vor dem Unwetter bei der Vuelta. IMAGO/Agencia EFE/Javier Lizón

In einem heftigen Hagelsturm bot ein Hotel den durchnässten Radsportlern der Spanien-Rundfahrt um Superstar Tadej Pogacar Zuflucht – und bekommt nun massenhaft Fünf-Sterne-Bewertungen im Internet.

„Perfekter Ort bei Hagelstürmen, und sogar der Handtuchservice wurde bereitgestellt, zwei Minuten nachdem 180 Radfahrer unangekündigt aufgetaucht waren. Sie verdienen jeden Stern, den sie bekommen können!“, schrieb bei Google Tobias Johannessen, mutmaßlich der Account des norwegischen Radsportlers.

Die Radsportler verharren während des Hagelsturms im Hoteltreppenhaus. IMAGO / Agencia EFE

„Ein warmer und einladender Empfangsbereich mit freundlichem Personal – ein schöner Ort, an dem man sich vor dem schlechten Wetter in der Gegend schützen kann“, hieß es von Team Picnic PostNL. Viele andere Nutzer vergaben in witzigen Posts fünf Sterne für die Unterkunft im französischen Mont-Louis.

Anzeige

Handtücher und Getränke für die Fahrer

Die dritte Etappe der 81. Vuelta in den Pyrenäen war am Montag am Schlussanstieg wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen worden. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Pogacar seine Kollegen von der Straße winkte. Im Hotel fanden viele Fahrer Zuflucht. Auf Fotos war eine Hotel-Mitarbeiterin zu sehen, die Handtücher verteilte. Im Treppenhaus saßen viele Radprofis, auch warme Getränke wurden verteilt.

Anzeige

„Wir waren mit unserer Montagsgruppe unterwegs, als wir in einen heftigen Hagelsturm gerieten. Ein Freund in Rot schlug vor, für einen Carajillo (einen Kaffee mit Brandy) einzukehren, während sich der Sturm auflöste. Er schmeckte himmlisch“, scherzte Guillermo García Fernández. Eine Anspielung auf das Rote Trikot des Gesamtführenden, das Pogacar trägt. (dpa/mkw)