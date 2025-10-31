„Unregelmäßigkeiten!“ Teamkollege von Florian Lipowitz suspendiert

Der spanische Radprofi Oier Lazkano vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe ist „aufgrund ungeklärter Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass“ vorläufig suspendiert worden.

Dies teilte der Weltverband UCI am Donnerstag mit. Es seien Auffälligkeiten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 festgestellt worden, in dieser Zeit fuhr Lazkano noch für das Team Movistar. Als Folge trennte sich das Team von Lazkano. Dies teilte Red Bull-Bora-hansgrohe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit.

Lazkano war zuletzt Teamkollege von Florian Lipowitz

Im deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe war Lazkano Teamkollege, vom deutschen Radprofi Florian Lipowitz. Der Deutsche feierte bei der diesjährigen Tour de France seinen Durchbruch, als er bei seinem Tour-Debüt das Weiße Trikot für den besten Jungprofi gewann und Dritter wurde.

Lazkano hat seit April an keinem Rennen teilgenommen, Red Bull-Bora-hansgrohe hatte keine Gründe für die lange Wettkampfpause des 25-Jährigen angegeben. Der Spanier selbst löschte seine Accounts in den Sozialen Medien. Seinen bislang letzten Start absolviert er beim Klassiker Paris-Roubaix, bei dem er den 117. Platz belegte. (sid/fwe)