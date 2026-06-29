Die deutschen Hockey-Herren haben bei mehr als 40 Grad auf dem Kunstrasen in Berlin mit 2:5 (1:2) gegen Spanien verloren und beendeten die FIH Pro League-Saison auf Platz sechs. Für den Welt- und Europameister war es nach zuvor drei Siegen die erste Niederlage. Aufgrund der extremen Temperaturen wurden die Partien statt in Vierteln in Achteln à siebeneinhalb Minuten gespielt. Nach der Begegnung kritisierten die Hockey-Herren die Spielansetzung in der glühenden Mittagshitze.

„Ich finde das ein bisschen unmenschlich. Ich weiß, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen, aber uns bei diesen Temperaturen auf den Platz zu schicken, ist schon hart“, sagte Weltmeister Christopher Rühr. Dem stimmte Kapitän Thies Prinz zu: „Ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist, sowohl für die Sportler als auch für die Zuschauer.“ Das Publikum auf der nicht überdachten Haupttribüne wurde während der Partien von den Angestellten des Deutschen Hockey-Bundes sogar mit Eiswürfeln versorgt.

FIH Pro League dient als wertvolle WM-Vorbereitung

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Die Hockey-Damen beendeten ihre siebte Saison in der FIH Pro League mit vier Heimsiegen in Berlin noch auf Platz fünf. Die Gastgeberinnen gewannen zum Abschluss dank einer starken Schlussoffensive mit 5:1 (0:0) gegen China.

Für die Damen und Herren war das Heimturnier der letzte große Test vor der WM im August in Belgien und der Niederlande. Am Samstag hatten die Herren nach einem 4:4 in der regulären Spielzeit Argentinien mit 2:1 im Shootout besiegt. Die Damen gewannen bereits am Freitagabend mit 3:1 gegen Irland. (sid/sil)