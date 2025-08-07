Tierquälerei: US-Dressurreiter ungewöhnlich lange gesperrt

Mit einer ungewöhnlich langen Sperre von 15 Jahren hat der Weltverband FEI den US-Reiter Cesar Parra belegt. Grund sind nach Angaben der FEI Verstöße gegen die Grundsätze des Tierschutzes. Der Dressurreiter muss außerdem eine Geldstrafe von 15.000 Schweizer Franken (knapp 16.000 Euro) sowie die Gerichtskosten von 10.000 Franken zahlen.

Der gebürtige Kolumbianer war bereits seit dem 2. Februar 2024 vorläufig suspendiert. Grund waren Meldungen über Pferdemissbrauch, die bei US Equestrian eingegangen waren und von der FEI untersucht wurden. Der US-Verband hatte laut FEI „zahlreiche Videos und Fotos erhalten, die Parra bei missbräuchlichem Verhalten und Trainingsmethoden mit mehreren Pferden zeigten“.

Wiederkehrende und schwere Misshandlung sind die Vorwürfe

Der Vorwurf in dem FEI-Verfahren lautete, „dass Parra über mehrere Jahre hinweg wiederholt und vorsätzlich die meisten, wenn nicht sogar alle Pferde, die er besaß und trainierte, wiederkehrenden und schweren Misshandlungen ausgesetzt hatte“. In der Mitteilung hieß es weiter: „Die Untersuchung umfasste eine gründliche Überprüfung umfangreicher Video- und Fotoaufnahmen.“

Das könnte Sie auch interessieren: US-Präsident Trump gründet Olympia-Taskforce – und ernennt sich selbst als Vorstand

Parra hatte seit 1998 an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, zunächst für sein Heimatland Kolumbien, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Nach dem Wechsel der Staatsangehörigkeit im Jahr 2008 trat Parra für die Vereinigten Staaten unter anderem bei den Panamerikanischen Spielen 2011 an. (sid/hen)