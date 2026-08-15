Mit gerade einmal 19 Jahren ist Johannes Liebmann zur nächsten Goldmedaille geschwommen. Über 1500 Meter gelang ihm sogar ein Weltrekord.

Er kann es kaum glauben: Der erst 19 Jahre junge Johannes Liebmann knackte bei der Schwimm-EM den Weltrekord über 1500 Meter. IMAGO/Eibner Pressefoto

Johannes Liebmann schwang sich auf die Leine, breitete beide Arme aus und fasste sich an den Kopf. Der 19-Jährige krönte sich zum Europameister über 1500 Meter Freistil und pulverisierte in 14:26,79 Minuten wie nebenbei den Weltrekord. Liebmann schien es selbst nicht glauben zu können. Der 19-Jährige war fast vier Sekunden schneller als der US-Amerikaner Bobby Finke bei seiner Bestmarke vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen. Teamkollege und Bronzegewinner Oliver Klemet nahm ihn noch im Wasser herzlich in den Arm.

Für Liebmann ist es bei seiner ersten EM in der Eliteklasse auf der Langbahn bereits der zweite Titel. Der Jungstar hatte auch über 800 Meter Freistil gewonnen.

Die Zuschauer erheben sich für Liebman

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Auf der längsten Beckendistanz ging Liebmann das Rennen von Beginn an sehr schnell an. Früh setzte sich der Norddeutsche mit dem Ungarn Zalan Sarkany an die Spitze. Lange konnte der Silbergewinner das Tempo Liebmanns jedoch nicht mitgehen. «Das ist ein ganz spezielles Rennen», rief der Hallensprecher schon nach gut 700 Metern begeistert und hatte recht. Mit riesigem Vorsprung schwamm Liebmann Gold und einer Fabelzeit entgegen. Für die letzten Bahnen erhob sich das begeisterte Publikum im Centre Aquatique Olympique und schrie Liebmann nach vorne.

Johannes Liebmann schwamm im EM-Becken von Paris zum Weltrekord. IMAGO/Eibner Pressefoto

Trainingspartner Klemet hatte im Freiwasser bereits zweimal Edelmetall geholt. Der 24-Jährige gewann beim Sieg von Teamkollege Florian Wellbrock Bronze über die olympischen zehn Kilometer und Gold mit der Mixed-Staffel. Im Becken war es für ihn über 800 Meter nicht gut gelaufen. Klemet hatte das Finale verpasst. Nun zeigte er, was er auch in der Halle drauf hat.

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Märtens kann etwas Besonderes schaffen

Schon vor ihm und Liebmann hatte Melvin Imoudu seine Podestchance. Der Brustschwimmer belegte in 26,87 Sekunden beim Sieg des Italieners Nicolò Martinenghi über 50 Meter aber Platz sechs. Imoudu schlug nach 26,87 Sekunden an. Der 27-Jährige hält in 26,57 Sekunden den deutschen Rekord. Genau das war Martinenghis Gold-Zeit.

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Am letzten EM-Tag richtet sich der Fokus noch einmal auf Liebmann - und Lukas Märtens. Beide starten - wie auch Klemet und Sven Schwarz - über 400 Meter Freistil. Der 24 Jahre alte Märtens ist auf seiner Paradestrecke der Favorit. Gewinnt er, wäre Märtens gleichzeitig Europameister, aktueller Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter. Bei den Frauen startet unter anderem Isabel Gose, die bei dieser EM schon zweimal Silber im Becken geholt hat. (mp/dpa)