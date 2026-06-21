Die Hamburgerin Tamara Korpatsch wurde lange nicht beachtet. Jetzt zeigt sie es allen – und kann in Wimbledon zur besten Deutschen aufsteigen.

Tamara Korpatsch war nie die Tennisspielerin, der alles zugeflogen ist. Kein klassischer Karriereweg, kaum Unterstützung vom DTB, dafür eine tennisverrückte Familie, viel Eigenregie – und lange Reisen im Camper von Turnier zu Turnier. Jetzt steht die 31 Jahre alte Hamburgerin plötzlich ganz weit oben: hinter Laura Siegemund als deutsche Nummer zwei in der Weltrangliste, in der Jahreswertung sogar als beste Deutsche.

Ein gerader Weg war es nie. Erst mit 27 knackte Korpatsch die Top 100, ein Jahr später gelang ihr in Wimbledon der erste Hauptrundensieg bei einem Grand Slam. Es folgten Verletzungspech, der Rückfall bis auf Rang 200 – und in diesem Jahr die Antwort. Korpatsch spielte sich zurück in die Top 80, erreichte bei den French Open erstmals Runde drei und stand zweimal in einem Tour-Finale. „Dieses Jahr hatte bisher den besten Start“, sagt Korpatsch der MOPO. „Die letzten Jahre war der Anfang immer sehr schwer für mich, gerade auf Hardcourt. Mittlerweile fühle ich mich da auch sehr wohl.“

Korpatsch kann in Wimbledon deutsche Nummer eins werden

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Aktuell ist Korpatsch die Nummer 78. In Wimbledon kann sie erstmals zur besten Deutschen im Ranking aufsteigen. Eva Lys und Siegemund haben dort mehr Punkte zu verteidigen. „Ich schaue eher auf das internationale Ranking und bin da nie zufrieden“, sagt sie. „Aber ja, deutsche Nummer eins zu werden, wäre eigentlich auch ganz schön, das hört sich doch gut an.“

Tamara Korpatsch hat in diesem Jahr 22 ihrer 38 Matches gewonnen. In Ostrava und La Bisbal d’Empordà stand sie im Finale. picture alliance / Claudio Gärtner

Für den deutschen Kader wurde Korpatsch noch nie nominiert. 2023 kritisierte sie öffentlich Barbara Rittner und Rainer Schüttler. Dessen Nachfolger als Bundestrainer Torben Beltz hat ihr die Tür geöffnet. Korpatsch sollte schon Teil seiner letzten Auswahl sein. „Mein Ziel war es, im Hauptfeld der French Open zu stehen, deswegen waren die Turniere bis Linz sehr wichtig. Ich habe dann mit Torben ausgemacht, wenn ich die erste Quali-Runde verliere, spiele ich Billie Jean King Cup“, erklärt die Hamburgerin. Am Ende kam sie in Linz ins Hauptfeld und sammelte wichtige Punkte für Paris. Beltz habe ihr versichert, „dass er mich auf dem Schirm hat und ich immer dabei bin“.

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Auch am Rothenbaum ist Korpatsch dabei

Jetzt wartet Wimbledon – und damit der Rasen. Nicht ihr Lieblingsbelag. „Er will nicht so gerne befreundet sein mit mir, der Rasen“, erzählt sie. Große Ziele hat sie trotzdem „wie immer“. „Ich will es jetzt nicht locker nehmen, nur weil ich nichts zu verlieren habe, sondern jetzt erst recht Punkte sammeln und im Ranking nach oben kommen.“ Und eine Erkenntnis ist tröstlich: „Rasen ist nur einmal im Jahr.“

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Am Rothenbaum wird auf Sand gespielt. Vom 19. bis 26. Juli. Korpatsch ist dabei. „Es ist mein Zuhause, ich kenne da jede Ecke auswendig“, schwärmt die Spielerin des Clubs an der Alster. Nach dem dramatischen Aus im Vorjahr gegen die spätere Siegerin Loïs Boisson hat sie noch eine Rechnung mit dem Center Court offen. „Es war auf jeden Fall das verrückteste Match meiner Karriere“, erinnert sich Korpatsch, die unter Krämpfen und Schmerzensschreien im Achtelfinale an der Französin scheiterte.

Diesmal soll es besser laufen. Vielleicht betritt sie den Rothenbaum dann als deutsche Nummer eins. „Dann hoffentlich ohne Krämpfe.“