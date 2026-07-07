Peter Kadiru aus Hamburg könnte am Samstag mit einem WM-Titel nach Hause gehen. In Moskau kämpft er als Außenseiter um die WBA-Schwergewichtskrone.

Das kommt überraschend: Der Hamburger Profi-Boxer Peter Kadiru kämpft erstmals um einen WM-Titel! Der 29-Jährige aus Altona tritt am Samstag in Moskau als Außenseiter gegen den russischen Titelverteidiger Murat Gassiev an und kann sich mit einem Sieg den WM-Gürtel des Verbands WBA im Schwergewicht sichern, teilte sein Promoter Ringside Zone mit.

Möglich macht dies die Niederlegung der Titel durch Box-Star Oleksandr Usyk. Dadurch stieg nicht nur der deutsche Profi Agit Kabayel zum Weltmeister des Verbands WBC auf. Auch Gassiev wurde Titelträger der WBA.

Kadiru boxt gegen Gassiev um den WBA-Titel

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Kadiru hatte sich am 15. Mai mit seinem Erfolg gegen Senad Gashi (36) den WBA-Continentaltitel gesichert.

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Ursprünglich war der französische Olympiasieger Tony Yoka (34) als Herausforderer Gassiews vorgesehen. Er fällt aber wegen einer Rückenverletzung aus. Daraufhin nahm Kadirus Agentur Ringside Zone nach eigenen Angaben Kontakt zum Management von Gassiev auf. Dieses stimmte wenige Tage später einem Duell zu.

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Kadiru steht bei 23 Siegen und nur einer Niederlage

Kadiru wurde in der Jugend und bei den Amateuren dreimal Europameister, gewann WM-Silber sowie 2014 bei den zweiten Olympischen Jugend-Sommerspielen Gold. Er galt früh als eines der größten deutschen Schwergewichtstalente.

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Als Profi steht er derzeit bei 23 Siegen und einer Niederlage. Der frühere Cruisergewichts-Weltmeister Gassiev war zuletzt von der WBA zum „vollwertigen“ Champion im Schwergewicht aufgewertet worden. (dpa/mkw)