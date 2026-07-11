Der Trainer von Peter Kadiru aus Altona wirft in der sechsten Runde des WM-Kampfes gegen Murat Gassiev das Handtuch – die Sensation bleibt aus.

Peter Kadiru wollte alles geben für diese kleine Chance seines Lebens - stieg nach bloß sechs Runden aber nicht als Weltmeister aus dem Ring. Der Hamburger Profiboxer musste sich am Samstag im Kampf um den Schwergewichtstitel nach Version der WBA dem Russen Murat Gassiev geschlagen geben. In Moskau war der Mann aus Altona gegen den Titelverteidiger ohne Chance.

Trainer Christian Morales warf das Handtuch für seinen völlig entkräfteten Boxer, der quasi ohne Vorbereitung in den Ring gestiegen war. Für Kadiru war es der bislang größte Fight seiner Karriere, im 25. Profikampf zudem die zweite Niederlage.

WM-Chance verpasst: Hamburger Kadiru verliert gegen Gassiev

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Für den deutschen Boxsport hatte sich beinahe aus dem Nichts die Chance auf den zweiten amtierenden Champion im Schwergewicht ergeben. Zuletzt war bereits Agit Kabayel zum WBC-Champion erklärt worden, weil Alexander Usyk seine Gürtel niedergelegt hatte. Und der Ukrainer war auch Wegbereiter für Kadirus plötzliche Chance: Auch den WBA-Gürtel hatte Usyk abgegeben, Gassiev stieg zum neuen Titelträger auf. Der Russe sollte am Samstag dann eigentlich gegen den Franzosen Tony Yoka antreten, der aber verletzt passen musste. So rückte Kadiru nach.

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„Es ist alles sehr kurzfristig und aufregend, aber die Vorfreude ist extrem groß", sagte Kadiru der MOPO vor dem Kampf. Erst am vergangenen Montag hatte seine Agentur Ringside Zone über den Kampf informiert. Dennoch: „Ich bin bereit, das Schwergewicht zu schocken und als neuer Weltmeister nach Deutschland zurückzukehren“.

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Doch für den Hamburger schien der Kampf schon ganz früh eine Ausdauerfrage zu werden. Der Linksausleger ließ sich von Gassiev schnell in die Seile drängen, wirkte inaktiv. Der Russe ging häufig auf den Körper, das kostete Kadiru weitere Kraft, die ersten drei Runden gab er recht deutlich ab.

In Runde vier, fünf und sechs versuchte Kadiru, aktiver zu sein, das Risiko zu erhöhen - bot damit aber noch mehr Angriffsfläche, geriet erneut in die Ringecke. Kadiru kassierte einige heftige Treffer und geriet ins Wanken, Trainer Morales brach den Kampf nach einer Minute der sechsten Runde ab, um seinen Sportler zu schützen.