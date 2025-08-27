Über 100 Punkte! Deutsche Basketballer feiern deutlichen EM-Auftaktsieg

Weltmeister Deutschland ist mit einem klaren Sieg in die Basketball-EM gestartet. Ohne Bundestrainer Àlex Mumbrú, der beim Auftakt in Tampere/Finnland erkrankt fehlte, schlug das Team um Kapitän Dennis Schröder Montenegro im ersten Gruppenspiel mit 106:76 (46:43). Weiter geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Sechsergruppe B am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Schweden. Vier Teams kommen weiter.

An seinem 24. Geburtstag war NBA-Profi Franz Wagner war mit 22 Punkten bester Werfer beim Medaillenkandidaten. Auch Schröder (21), Andreas Obst (18) und Maodo Lo (10) punkteten zweistellig. Für die Montenegriner kam Nikola Vucevic auf 23 Punkte.

Das könnte Sie auch interessieren: Deutscher Nationalspieler gesteht: „Ich habe depressive Phasen durchgemacht“

Das DBB-Team spielt am Samstag (12.30) gegen Litauen, am Montag (15.30) gegen Außenseiter Großbritannien und am Mittwoch (19.30/alle RTL und MagentaSport) gegen Gastgeber Finnland. Das erklärte Ziel des Europameisters von 1993 ist eine Medaille, Weltmeisterkapitän Schröder peilt bei der Finalrunde in Riga/Lettland Gold an. (mp/sid)