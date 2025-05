TV-Hammer: Handball-WM läuft künftig nicht mehr bei ARD und ZDF!

TV-Hammer im Handball: Die kommenden Weltmeisterschaften werden im Free-TV exklusiv bei ProSieben und Sat.1 zu sehen sein – und nicht mehr bei ARD und ZDF. Dies bestätigte die Senderfamilie am Donnerstag.

Die neue Handball-Ära beginnt mit der Übertragung der Heim-WM der Männer 2027, das Rechtepaket umfasst die deutschen Spiele der Frauen und Männer und die Endspiele der Turniere 2027, 2029 und 2031. Die Pay-TV-Rechte aller WM-Spiele hat Dyn erworben. Die kommenden drei EM-Turniere der Männer und Frauen laufen bei ARD und ZDF.

ProSiebenSat.1 verstärkt weiter ihr Sport-Portfolio

„Der Rechteerwerb für die Handball-Weltmeisterschaften ist ein Ausrufezeichen. Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht ProSiebenSat.1 einmal mehr die Strategie, sein Sport-Portfolio weiter hochkarätig zu verstärken“, sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1. Die Partnerschaft umfasst auch die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028.

„Ich sehe die neue Situation als große Chance an. Es werden künftig in der Breite auch andere Zielgruppen angesprochen. Davon kann der Handball sehr profitieren – vorausgesetzt, dass die Umsetzung gut erfolgt“, sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, dem SID. Die Reichweiten mit regelmäßigen Zuschauerzahlen zwischen fünf und acht Millionen am TV hätten „zu einer deutlich verbesserten Lizenzsumme“ geführt: „Es kann der Sportart nur gut tun, dass es mehr als einen Interessenten gab.“

Bohmann wird die ARD und ZDF vermissen: „Natürlich ein weinendes Auge dabei“

Seit der WM 2021 laufen die Männerturniere regelmäßig bei ARD und ZDF. Bei den Turnieren 2017 und 2019 lagen die Rechte schon einmal beim Privatfernsehen, damals bei ProSiebenSat.1. Nach dem deutschen Titelgewinn 2007 übertrug vorübergehend RTL die WM-Spiele der DHB-Auswahl.

Das könnte Sie auch interessieren: Ehefrau mit Truck totgefahren: Weltmeister muss nicht ins Gefängnis!

„Natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei, weil die Berichterstattung bei ARD und ZDF sehr gut war. Das müssen die neuen Rechteinhaber noch unter Beweis stellen“, sagte Bohmann: „Da mache ich mir aber keine großen Sorgen, da ProSieben und Sat.1 Schwergewichte in der Sportberichterstattung und Unterhaltung sind.“(sid/abl)