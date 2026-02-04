TV-Hammer um DHB-Teams! ProSiebenSat.1 sichert sich Handball-Rechte

ProSiebenSat.1 ist der nächste Coup auf dem TV-Rechte-Markt gelungen. Nach dem Kauf der Lizenzen für die wichtigsten Spiele der kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften erwarb die Sendergruppe nun auch die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Das gaben der Sportchef Gernot Bauer und der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober beim Kongress SpoBis in Hamburg bekannt.

Der Kontrakt gilt für die kommenden sechs Jahre. Er gilt für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Handball-Übertragung ist das Spiel des Vize-Weltmeisters gegen die Frauen aus Slowenien am 8. März in der EM-Qualifikation bei ProSieben MAXX (15 Uhr). Anschließend laufen die beiden Länderspiele der Männer gegen Ägypten am 19. und 22. März bei ProSieben.

Handball-EM bleibt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern

Zuvor hatte sich die Sendergruppe bereits die Handball-WM-Turniere der Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert und dabei ARD und ZDF ausgestochen. Zu dem Paket gehören auch drei WM-Turniere der Frauen sowie die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028.

Das könnte Sie auch interessieren: Super Bowl: Mit Bad Bunny und LGBTQ+-Aktivistin – ohne ICE, ohne Trump!

Die Rechte für die kommenden Handball-EM-Turniere liegen hingegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Einigung mit der EHF umfasst die EM-Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bis 2030. (dpa/lam)