„Haben Turnier vorher verloren“: WM-Frust bei Deutschlands Eishockey-Stars

Das drohende Vorrunden-Aus der Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz sorgte bei NHL-Star Moritz Seider für viel Frust. „Wir haben das Turnier vorher verloren“, schimpfte der Weltklasse-Verteidiger. „Es ist sehr ärgerlich, weil wir eine sehr gute Mannschaft zusammen haben. Jetzt brauchen wir Schützenhilfe.“ Dazu muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Außenseiter Großbritannien auf jeden Fall gewinnen.

Das Eishockey-Team von Bundestrainer Harold Kreis muss auf Patzer von Lettland hoffen, zudem darf auch Österreich keinen Punkt mehr holen. Weitere Konstellationen, in denen neben Deutschland auch der schwache Weltmeister USA ausscheiden könnte, sind möglich. Erst am Dienstag wird eine endgültige Entscheidung fallen. Es bleibt kompliziert in Zürich.

Deutschlands Eishockey-Team droht das WM-Aus

„Wir haben dem Gegner zu viel auf dem Silbertablett präsentiert. So etwas rächt sich dann im Turnier“, monierte Kapitän Seider. Auch die beiden 6:2-Erfolge gegen Ungarn und am Samstagabend gegen Österreich ändern nichts daran. „Das ist nicht der Maßstab“, betonte der 25-jährige Eishockey-Star von den Detroit Red Wings. Besonders die verlorenen Punkte durch das 0:2 im zweiten Spiel gegen Lettland hechelt die Nationalmannschaft hinterher. Auch die 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die USA war vermeidbar.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir ärgern uns natürlich. Wir hatten am Anfang ein wenig Schwierigkeiten“, sagte NHL-Profi Lukas Reichel, der gegen Österreich dreimal traf. „Es hilft aber nicht, nach hinten zu blicken. Wir müssen nach vorne schauen.“ Der Stürmer von den Boston Bruins ist mit vier Treffern der beste Torjäger und gehört zu den wenigen Positiv-Erscheinungen in Zürich.

DEB enttäuschte auch bei Olympia

Bereits im vergangenen Jahr war für den Eishockey-Vize-Weltmeister von 2023 nach der Gruppenphase Schluss. Auch bei den Olympischen Spielen enttäuschte die DEB-Auswahl mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl beim kläglichen 2:6 im Viertelfinale gegen die Slowakei.

Das könnte Sie auch interessieren: Verstappen mit klarer Formel-1-Ansage für 2027

Ein Jahr vor der Heim-WM, die nach dem Eröffnungsspiel in der Fußball-Arena auf Schalke, in Mannheim und Düsseldorf ausgetragen wird, gibt es zahlreiche Fragezeichen rund um den DEB. (dpa/tb)