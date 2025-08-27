Trotz erfolgreicher Vorbereitung: Sechs deutsche NFL-Profis entlassen

Trotz absolvierter Vorbereitung sind sechs deutsche Footballprofis im Kampf um einen Platz in der NFL zunächst leer ausgegangen. Am Tag der „roster deadline” schafften unter anderem der mit der Erfahrung aus 70 Ligaspielen ausgestattete Fullback Jakob Johnson (Houston Texans) und Kicker-Talent Lenny Krieg (Atlanta Falcons) nicht den Sprung in den 53-Mann-Kader ihrer bisherigen Teams.

Gleiches gilt für Offensive Tackle Kilian Zierer (Cleveland Browns), Offensive Lineman Leander Wiegand (New York Jets), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers) und Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), die allesamt am Stichtag für die Kadernominierung die schlechte Nachricht erhielten. Linebacker Julius Welschof war von den Pittsburgh Steelers schon am Vortag entlassen worden.

NFL-Profis hoffen jetzt auf den Practice Squad

Alle sieben können allerdings noch hoffen: Als Free Agents sind sie wieder für alle anderen Teams in der NFL verfügbar. Zudem sind die Franchises ab Mittwoch berechtigt, freie Spieler in ihren erweiterten Trainingskader („Practice Squad”) aufzunehmen.

In der NFL müssen die Teams rund eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart ihren Kader auf 53 Spieler reduzieren. Bis dahin dürfen die Franchises in der Saisonvorbereitung bis zu 90 Spieler führen. Die neue Saison beginnt am 4. September mit dem Spiel von Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. (sid/pmk)