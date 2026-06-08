Trotz Dopingsperre: Deutscher Baseball-Star findet neuen MLB-Klub

Der aktuell noch wegen Dopings gesperrte Max Kepler hat einen neuen Klub. Foto: imago UPI Photo

Der derzeit noch wegen Dopings gesperrte deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat in der MLB einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Arizona Diamondbacks einigten sich laut übereinstimmenden US-Medienberichten mit dem 33 Jahre alten Berliner auf einer Zusammenarbeit.

Kepler sitzt noch bis zum 25. Juni eine 80-Spiele-Sperre ab. Er war positiv auf Epitrenbolon getestet und daraufhin im Januar gesperrt worden.

Kepler-Sperre läuft noch bis Ende Juni

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Epitrenbolon ist ein anaboles Steroid, das unter anderem in Produkten enthalten ist, die in Bodybuilding-Geschäften verkauft werden. Es dient zudem der Wachstumsförderung von Rindern.

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Kepler spielte zuletzt für die Philadelphia Phillies. Dort hatte er einen Einjahresvertrag über 10 Millionen Dollar unterschrieben. Seit November war er vertragslos.(dpa/ggg)