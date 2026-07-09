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Triathlon unter Strom: Europameisterin mit Heimspiel in Hamburg

Folke Havekost Sportredakteur
Neele Ludwig wurde im Juni Europameisterin. Am Sonntag startet die 35-Jährige beim Para-Triathlon.

In Hamburg startet am Wochenende die Para-Weltserie im Triathlon. Mit dabei ist mit Neele Ludwig auch eine Athletin von der TSG Bergedorf.

Während das deutsche Team auf den Staffel-Weltmeistertitel hofft, feiert Neele Ludwig eine Premiere: Die Europameisterin von der TSG Bergedorf startet bei der World Triathlon Para Series, die zum ersten Mal in Hamburg Halt macht.

Ein Heimspiel für die 35-Jährige, die hofft, am Sonntag „beim Laufen von den Hamburgern getragen zu werden“. Im Juni wurde die Kinderkrankenschwester im spanischen Tarragona Europameisterin im Para-Triathlon. Ihr größter Erfolg, aber wohl nicht ihr schönster. Den feierte sie 2019, als sie Monate nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt bei ihrem ersten Para-Triathlon die Ziellinie überquerte. Ihr rechtes Bein empfängt elektrische Impulse, im Wettkampf steht Ludwig buchstäblich ständig unter Strom.

Ludwig: „Der Körper hat seinen eigenen Plan“

Schon zuvor starteten Para-Sportler:innen am Triathlon-Wochenende in Hamburg, mit der Aufnahme in die Weltserie trifft Ludwig nun aber am Sonntag auf ein internationales Spitzenfeld. Auch deshalb formuliert sie ihre Erwartungen zurückhaltend: „Der Körper hat seinen eigenen Plan. Und der ist nicht immer das, was der Kopf möchte.“ Gleichfalls betont sie: „Wir sind ja norddeutsche Sturköpfe.“

Und gekommen, um zu bleiben, allen Hindernissen wie Kantsteinen oder Kabelkanälen zum Trotz. Ein topbesetzter Para-Triathlon soll fester Bestandteil in Hamburg werden, wo am Samstag und Sonntag gut 10.000 Athlet:innen in und rund um die Alster 751 Meter schwimmen, 3200 Meter radfahren und schließlich 2400 Meter ins Ziel am Rathausmarkt laufen.

Am Samstag steigt zunächst der Elite-Triathlon

Am Samstag werden die Elite-Sieger gekürt, am Sonntag steht der Para-Triathlon auf dem Plan – und die WM in der Mixed-Staffel, in der sich das deutsche Team große Titel-Hoffnungen macht. „Eine Medaille ist fast schon das Minimalziel“, gibt sich der Darmstädter Henry Graf (24) optimistisch.

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Andy Grote freut sich besonders über die 3000 Kinder und Jugendlichen am Start. „Es geht auch darum, Triathlon als Breitensport zu stärken“, betont der Sportsenator. Nach dem Olympia-Aus ist ein Spitzensport-Wochenende das Höchste der Gefühle. „Wenn Hamburg positiv gesehen wird, geschieht das häufig über Sport“, sagt Grote: „New York ist eine tolle Stadt, aber die haben halt keine Alster.“

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