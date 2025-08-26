Wenn alles richtig gut läuft, dann akklimatisiert sich Catharina Garbers an das Klima auf Hawaii beim Postkartenschreiben. Als Dankeschön an ihre Unterstützer:innen. Die 44-Jährige hat einen langen Weg in kurzer Zeit zurückgelegt: Die Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober wird erst ihr dritter Triathlon über die Langdistanz sein. Und damit das klappt, sucht Garbers noch immer Unterstützer.



