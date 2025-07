Trauer in der Football-Welt: Super-Bowl-Sieger stirbt mit 38 Jahren

Große Trauer in der Football-Welt: Der ehemalige Super-Bowl-Gewinner Bryan Braman ist im Alter von 38 Jahren an einem besonders seltenen und aggressiven Form von Krebs gestorben.

Sein Ex-Team Philadelphia Eagles bestätigte den Tod des früheren Linebackers und zeigte sich „tief erschüttert“. Die schwere Krankheit war erst Anfang des Jahres diagnostiziert worden, auch mehrere Operationen und Chemotherapien brachten keinen Behandlungserfolg mehr.

The Eagles are saddened to learn of the passing of Bryan Braman pic.twitter.com/5VFJKBKbXZ