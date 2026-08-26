Transgender-Zoff in den USA: Er will bei den Frauen spielen – Liga trifft Entscheidung

In der Frauen-Basketball-Liga WNBA wird über die mögliche Teilnahme von Transgender-Frauen diskutiert. Ein früherer NBA-Profi provoziert.

In der hitzigen Debatte um Trans-Athletinnen werden die ehemaligen NBA-Spieler Enes Kanter Freedom und Royce White nicht für die Talenteauswahl der amerikanischen Frauen-Basketball-Liga WNBA zugelassen.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf eine mit der Entscheidung vertraute Person. Freedom und White hatten zuletzt ihre Absicht bekundet, am sogenannten Draft teilzunehmen.

Zuvor war bereits diskutiert worden, ob Transgender-Frauen - also Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die eine Geschlechtsangleichung vornehmen, um ihrer Geschlechtsidentität gerecht zu werden – an der Liga teilnehmen dürfen sollten.

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Nationalspielerin: Aussagen von Kanter Freedom „geschmacklos“

Der umstrittene Kanter Freedom hatte jüngst verkündet: „Wenn eine einfache Selbsterklärung bereits ausreicht, dann erfülle ich jede einzelne Voraussetzung, um in der WNBA anzutreten.»“ Die deutsche Nationalspielerin Luisa Geiselsöder sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: „Diese Aussagen finde ich, um ehrlich zu sein, sehr geschmacklos. Es ist respektlos gegenüber Transgender-Personen.“

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Es ist respektlos gegenüber Transgender-Personen. Luisa Geiselsöder

Die 26-Jährige erklärte: „Der Respekt muss immer da sein. Das ist das Wichtigste, was wir gegenüber anderen haben können. Das jetzt ins Lächerliche zu ziehen, was ein sehr ernstes und emotionales Thema für viele Menschen ist, finde ich nicht okay.“

Kanter Freedom sorgte am Sonntag erneut für Wirbel. Beim Spiel von Indiana Fever gegen Chicago Sky war er als Zuschauer der Halle verwiesen worden. Der 34-Jährige war zuvor mit Chicago-Spielerin Natasha Cloud aneinandergeraten. Er saß nah am Spielfeld und trug ein in der Debatte provozierendes T-Shirt mit der Aufschrift: „WOMAN noun. adult human female.“ („FRAU - Substantiv. erwachsene menschliche Frau.“) (dpa/mkw)