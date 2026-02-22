mopo plus logo
Ein Unfall bei der Ruanda-Rundfahrt fordert zwei Todesopfer.

Bei der Rad-WM in Ruanda gab es im vergangenen Jahr keine Zwischenfälle. Bei der Ruanda-Rundfahrt starben nun bei einem Unfall zwei Menschen. Foto: picture alliance / Roth / SCA | Roth

Tragödie im Radsport: Begleitfahrzeug erfasst Zuschauer – zwei Tote

Tragödie bei der Ruanda-Rundfahrt: Ein Begleitfahrzeug fährt in die Zuschauer, zwei Menschen sterben. Wie kam es zu dem Unglück auf der ersten Etappe?

Bei der Ruanda-Rundfahrt sind bei einem Unfall mit einem Begleitfahrzeug zwei Zuschauer gestorben und sechs weitere verletzt worden. Das teilten die Organisatoren des Radrennens mit. Auf der ersten Etappe kam demnach in Gabiro ein Begleitfahrzeug von der Strecke ab und erfasste mehrere Zuschauer. Die Verletzten werden im Krankenhaus versorgt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. 

Ruanda-Rundfahrt: Israeli gewinnt tragische erste Etappe

„Die Verletzten werden versorgt, und wir beobachten ihren Zustand genau“, so die Rennleitung in einer Erklärung. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An der Ruanda-Rundfahrt nehmen 84 Fahrer aus 17 Teams weltweit teil. Die von dem Unfall überschattete erste Etappe gewann der israelische Fahrer Itamar Einhorn vom NSN-Nachwuchsteam.

Ruanda war im vergangenen Jahr in den Fokus der Radsport-Welt gerückt. Ende September fanden dort die Straßenrad-Weltmeisterschaften statt, die ersten auf dem afrikanischen Kontinent. Die Titelkämpfe waren ohne Zwischenfälle abgelaufen. (dpa/th)

