Tragödie an der Adria: Extremsport-Star Felix Baumgartner (56) ist tot

Extremsport-Star Felix Baumgartner ist tot. Der weltberühmte Österreicher stürzte am Donnerstagnachmittag bei einem Gleitschirmflug über der italienischen Adria-Küste bei Porto Sant’Elpidio in einen Hotelpool – jede Hilfe kam zu spät. Augenzeugen berichten, Baumgartner sei noch in der Luft kollabiert. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er einen plötzlichen Herzstillstand. Eine Frau, die sich ebenfalls im Pool aufhielt, wurde verletzt – ihr Zustand ist stabil.

Baumgartner wurde 56 Jahre alt. Weltweit bekannt wurde er durch seinen waghalsigen Stratosphären-Sprung im Jahr 2012. Damals sprang er aus rund 39 Kilometern Höhe aus einer Kapsel – in einem weißen Raumanzug, getragen von einem Heliumballon – und durchbrach dabei als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer. Das historische Spektakel verfolgten Millionen Menschen live. „Der Mann, der vom Himmel fiel“ – so wurde er gefeiert. Der Sprung war Höhepunkt einer Extremsport-Karriere, die bereits Jahrzehnte zuvor mit Basejumps von Wolkenkratzern und Brücken begann.

Weltweite Trauer um Felix Baumgartner

Nun ist er aus dem Leben gefallen. Der letzte Flug, der letzte Sprung – diesmal ohne Fallschirmöffnung, ohne Helmkamera, ohne Applaus. Der Extremsportler, der immer wieder sagte, er wolle „leben, statt nur zu existieren“, ist mit einem Paragleiter verunglückt. Ausgerechnet bei einem vergleichsweise harmlosen Flug – im Vergleich zu dem, was er sein Leben lang riskiert hatte.

Weltweit trauern Fans und Weggefährten. Unter dem Hashtag #RIPFelix erinnern sich viele an seinen legendären Sprung aus dem All. Red Bull, Sponsor und Partner bei seinen größten Projekten, schreibt in einem Statement: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Felix hinterlässt eine unvergessliche Spur.“ Auch Sportkollegen wie Fallschirmspringer Jeb Corliss melden sich zu Wort: „Er war ein Visionär. Er hat uns alle inspiriert, größer zu träumen.“

Baumgartner vertrat politisch rechtsextreme Positionen

Baumgartner war nicht nur ein Grenzgänger in luftiger Höhe – sondern auch politisch ein Mann der Extreme. Er äußerte sich in der Vergangenheit wiederholt kontrovers. 2016 sorgte er für Aufsehen, als er sich öffentlich positiv über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán äußerte und dessen migrationspolitischen Kurs lobte. Auch mit frauenfeindlichen Kommentaren und pauschaler Medienschelte machte er zuletzt Schlagzeilen. Noch 2024 geriet er in die Kritik, nachdem er in einem Instagram-Kommentar abfällige Bemerkungen über die Figur einer TV-Moderatorin gemacht hatte.

Für viele war er ein mutiger Abenteurer, für andere ein Provokateur. Unbestritten bleibt: Er war ein Mann, der sich nie mit dem Boden zufriedengab. Jetzt ist er zurückgekehrt. Und die Welt hat einen ihrer spektakulärsten Draufgänger verloren.