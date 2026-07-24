Nach gemeinsamer Anreise im Privatjet wird das Viertelfinale der Hamburg Ladies Open zum Krimi. Warum das Match am Rothenbaum so besonders war.

Dass die beiden überhaupt am Rothenbaum aufeinander trafen, war schon eine Kuriosität für sich. Was für einen dramatischen Kampf sich Mayar Sherif (Ägypten) und Paula Badosa (Spanien) in den folgenden 3:26 Stunden lieferten, war umso beeindruckender. Im Viertelfinale der MSC Hamburg Ladies Open waren Wut, Schweiß und Tränen geboten. Badosa (28 Jahre, Weltranglisten-93.) und Sherif (30, 55.), die gemeinsam im Privatjet angereist waren, verfehlten einen Rekord derweil nur knapp.

Am Montag spielten die beiden Kontrahentinnen noch im Finale von Iasi (Rumänien), das wegen Regens vom Sonntag verschoben werden musste, gegeneinander. Nach 1:11 Stunden musste Badosa das Finale beim Stand von 4:6, 0:4 verletzungsbedingt aufgeben. Noch am selben Nachmittag setzten sich die beiden gemeinsam in den Privatjet und flogen Richtung Hamburg.

„Wir haben die ganze Zeit geredet und gelacht“, erzählte Sherif nach dem Match. „Wir sind jetzt Freundinnen, würde ich sagen. Vorher kannte ich sie nicht persönlich, aber im Flieger habe ich sie kennengelernt. Sie ist so eine nette Frau. Es ist schön, dass ich sie kennengelernt habe.“

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Sherif: „Ich hatte das Gefühl, dass sie heute die bessere Spielerin war“

Im Match musste die Freundschaft dann beiseite gelegt werden. Um 13 Uhr traten Badosa und Sherif auf den Center Court am Rothenbaum. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass Oleksandra Oliynykova das dritte Match des Tages verletzungsbedingt nicht antreten würde. Da das Match des Tages zwischen Tamara Korpatsch und Anhelina Kalinina nicht vor 17 Uhr starten sollte, wurde bereits überlegt, wie man die Lücke auf dem Center Court füllen könnte.

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Dieses Problem sollte sich schnell von selbst beheben. Sieben Spiele gingen im ersten Satz über Einstand. Sherif lag zwischenzeitlich 4:1 in Führung, war aber keineswegs die überlegene Spielerin. „Ich hatte das Gefühl, dass sie heute die bessere Spielerin war“, gab Sherif nach dem Match zu. Badosa schnappte sich das doppelte Rebreak und wehrte beim Stand von 5:4 einen Satzball ab.

Leistungsentsprechend ging es wenig später in den Tiebreak, in dem Sherif schnell mit 6:1 davon zog. Badosa kämpfe sich noch zum 6:4 zurück, unterlag aber nach 89 Minuten schließlich mit 7:6 (7:4). Zu diesem Zeitpunkt hatte sie in Iasi vor wenigen Tagen längst aufgeben müssen. Nach dem intensiven ersten Durchgang war kaum damit zu rechnen, dass Badosa, die nach ihrem Erstrunden-Match bereits körperliche Probleme zu beklagen hatte, noch einmal ins Match zurück finden würde.

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Badosa platzte am Rothenbaum der Kragen

Doch im zweiten Satz sollte es nicht weniger dramatisch werden. Badosa lag bis zum 5:3 mit Break vorne, hatte bei 5:4 und eigenem Aufschlag einen ersten Satzball, doch vergab ihn. Zwei verlorene Spiele später platzte ihr beim Stand von 5:6 im Seitenwechsel der Kragen. Sie feuerte eine Wasserflasche mit ihrem Schläger weg, wirbelte den Sand mit ihrem Handruch auf, warf es anschließend weg. Es flog auf die Linse eines Kameramannes, der es mit einem Lächeln wieder getrost entfernte.

Paula Badosa kämpfte bei den MSC Hamburg Ladies Open auch mit sich selbst. IMAGO / Tischler

Sichtlich emotional aufgeladen und mit Tränen in den Augen zeigte die ehemalige Nummer zwei ihr Können. Den zweiten Tiebreak des Matches gewann die Spanierin mit 7:2. Nach 2:31 Stunden ging es in den Entscheidungssatz, vor dem sich Badosa mehrfach Zeit ließ, um ihre Beine zu dehnen.

Man merkte Badosa an, dass sie die körperlich angeschlagenere Spielerin war. Sherif zog vergleichsweise schnell mit 4:1 davon – dachte man zumindest. An Kampfgeist fehlte es Badosa nämlich nicht. Prompt glich sie zum 4:4 aus. Zu diesem Zeitpunkt ging das Match längst Richtung Rekord-Marke. Die wurde am Rothenbaum bei den Damen 2021 in der Qualifikation von Anna-Lena Friedsam und Alexandra Cadantu-Ignatik aufgestellt (3:39 Stunden).

Sherif bei den MSC Hamburg Ladies Open: „Bete, wie ich morgen aufwache“

Neben der körperlichen Intensität war es auch ein mentales Battle. Nicht nur Badosa suchte regelmäßig Erklärungen aus ihrer Box, auch Sherif diskutierte mehrfach mit dem Stuhlschiedsrichter. Wie sie auf der Pressekonferenz erklärte, ging es dabei um die Auslegung von Fußfehlern, die gegen sie gewertet wurden. „Das muss ich mir noch mal anschauen.“

Doch ganz so lang sollte es nicht dauern, bis Sherif ihre Arme nach 3:26 Stunden schließlich zum Schluss-Jubel in die Höhe reißen konnte. Die Ägypterin hatte in der ersten Runde bereits 3:17 Stunden für ihren Sieg über die an sechs gesetzte Simona Waltert (Schweiz) auf dem Platz gestanden. „Ich bin so glücklich, es war so ein hohes Level“, zog Sherif das Fazit. „Sie hat mich von links nach rechts gescheucht. Sie hat wie eine Top-10-Spielerin gespielt und mir häufig keine Chance gelassen. Ich habe durch meine Mentalität und Körperlichkeit gewonnen, sie hat das beste Tennis gespielt.“

Am Netzt habe Sherif ihre neue Freundin nur noch umarmt und ihr gesagt, dass es ein guter Kampf war. Im Halbfinale trifft Sherif auf die Siegerin aus der Partie zwischen der an fünf gesetzten Hamburgerin Tamara Korpatsch und der an zwei gesetzten Anhelina Kalinina (Ukraine). Um ihren Körper vorzubereiten, brauche sie dafür: „Protein, Essen, eine Massage. Ich habe mein Knie bereits gekühlt, dann bete ich, wie ich mich morgen aufwache.“