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Trägt er eine Mitschuld? HSV-Sprintstar Ansah spricht über drohende Dopingsperre

Henrik Koencke, Owen Ansah und Laura Ludwig posieren beim Sport Bild Award in Hamburg.
Owen Ansah kam mit HSV-Präsident Henrik Köncke und -Vizepräsidentin Laura Ludwig in die Fischauktionshalle.

Owen Ansah glänzte bei den Europameisterschaften in Birmingham. Die Nationale Anti Doping Agentur will den Sprinter aber jahrelang sperren. Was sagt Ansah?

HSV-Sprintstar Owen Ansah wünscht sich ein baldiges Ende seines Dopingstreits. „Ich hoffe einfach, dass es schnell geklärt wird, dass ich freigesprochen werde. Das wünsche ich mir, dass ich da rauskomme, dass ich nicht gesperrt werde und dass ich weiterhin Sport machen kann“, sagte der Europameister über 200 Meter von Birmingham bei der Verleihung der „Sport Bild Awards“ in Hamburg.

Ob er Mitschuld an der Dopingsperre trage, wollte er nicht sagen. „Ich möchte nicht darauf eingehen“, äußerte der 25-jährige Hamburger. Es handele sich um ein laufendes Verfahren. „Natürlich versucht man, es weitestgehend auszublenden“, sagte der deutsche 100-Meter-Rekordler. Das habe er auch schon bei den Titelkämpfen in England vor wenigen Wochen so gemacht.

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Wegen eines angeblich verweigerten Dopingtests Anfang Juli hat die Nationale Anti Doping Agentur eine Sperre von vier Jahren gegen Ansah vorgeschlagen. Der Sprinter geht juristisch dagegen vor. Trotz der drohenden Sperre nahm Ansah an den Europameisterschaften im August in Birmingham teil, wo er mit Gold über 200 Meter und Bronze über 100 Meter auftrumpfte. (dpa/mp)

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