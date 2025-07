Träger des Gelben Trikots: Rad-Superstar bricht Tour de France ab

Die Tour de France geht ohne den niederländischen Radstar Mathieu van der Poel in ihre entscheidende Phase. Der 30-Jährige, der bei der l12. Frankreich-Rundfahrt die zweite Etappe gewonnen und vier Tage lang das Gelbe Trikot getragen hatte, gab am Dienstagmorgen wegen einer Lungenentzündung auf. Dies teilte sein Team Alpecin-Deceuninck vor dem Start der 16. Etappe zum Mont Ventoux mit.

„Mathieu hatte seit mehreren Tagen Erkältungssymptome gezeigt, doch gestern Nachmittag verschlechterte sich sein Zustand deutlich. Am Abend bekam er Fieber und wurde zu Untersuchungen ins Krankenhaus von Narbonne gebracht”, erklärte das belgische Team: „Ärztliche Untersuchungen ergaben, dass Mathieu an einer Lungenentzündung leidet. In Absprache mit dem medizinischen Personal wurde entschieden, dass er das Rennen nicht fortsetzen kann. Seine Gesundheit hat Priorität.“ Der Straßenweltmeister von 2023 werde nun „mindestens eine Woche pausieren“, bevor er sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen werde.

Der dreimalige Gewinner von Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt hatte bis zu seiner Aufgabe noch aussichtsreich im Rennen um das Grüne Trikot gelegen. Im Gesamtklassement hatte der Klassiker-Spezialist ab den Hochgebirgsetappen keine Rolle mehr gespielt. (sid/hen)