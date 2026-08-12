Chip Flanigan von den Löwen Braunschweig ist jetzt Deutscher. Damit beschert er dem Basketball-Bundesligisten eine wichtige Kader-Chance.

Kapitän Chip Flanigan von den Basketball Löwen Braunschweig ist jetzt deutscher Staatsbürger. Wie der Bundesligist mitteilte, erhielt der 30-Jährige am Montag seine Einbürgerungsurkunde.

Für die Löwen hat die Einbürgerung zugleich eine wichtige sportliche Bedeutung. Denn mit der Einbürgerung wird Flanigan künftig als Spieler mit deutschem Pass geführt und zählt nicht mehr zum Kontingent der ausländischen Spieler. Damit eröffnete sich zusätzlicher Spielraum bei der Kaderplanung. „Wir waren überzeugt, dass der Prozess in diesem Sommer erfolgreich abgeschlossen wird und konnten diese neue Flexibilität bereits in unseren Planungen berücksichtigen“, sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann in einer Mitteilung.

Flanigan: Deutschland ist zweite Heimat

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Der gebürtige US-Amerikaner spielt seit 2021 in Deutschland. Nach Stationen bei den Uni Baskets Paderborn und RASTA Vechta wechselte Flanigan im Sommer 2024 nach Braunschweig. Bei den Löwen übernahm der Forward schnell Verantwortung und führt die Mannschaft inzwischen seit zwei Jahren als Kapitän an.

„Die deutsche Staatsbürgerschaft ist für ihn ein großer persönlicher Schritt und unterstreicht seine enge Verbundenheit mit diesem Land. Zugleich darf sich auch unsere Gesellschaft freuen: Deutschland gewinnt mit Chip einen außergewöhnlichen, verantwortungsbewussten und werteorientierten Bürger hinzu“, sagte Mittmann.

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Auch Flanigan, der seit Sommer 2025 mit einer Deutschen verheiratet ist, zeigte sich glücklich. „Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland und habe hier meine Ehefrau kennengelernt. Deutschland ist mittlerweile meine zweite Heimat. Ich bin sehr froh, hier zu leben und meine Zukunft hier aufzubauen“, sagte er. (mp/dpa)