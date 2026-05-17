Top-Stars am Rothenbaum: Ein Tennis-Held bereitet nebenbei seine Traumhochzeit vor

Die Absage von Alexander Zverev hat die Turnierveranstalter und die Hamburger Tennis-Fans hart getroffen. Natürlich. Und trotzdem kann sich das Teilnehmerfeld am Rothenbaum sehen lassen. Gleich drei Spieler aus den Top acht der Weltrangliste sind in Hamburg dabei – und probierten sich am Sonntag auf fremdem Terrain aus.

Félix Auger-Aliassime ist die Nummer vier, Ben Shelton die Nummer fünf und Alex de Minaur die Nummer acht der Welt. Und neben ihren Erfolgen auf dem Tennisplatz hat das Trio nun noch etwas gemeinsam. Alle drei hielten auf dem Turniergelände an der Hallerstraße erstmals einen Hockeyschläger in ihren Händen. Die Hamburger Hockey-Nationalspieler Joshua Onyekwue (Polo Club), Johannes Große (Club an der Alster) und Benedikt Schwarzhaupt (UHC) brachten den Tennis-Stars ihren Sport näher.

Shelton gewinnt Siebenmeterschießen der Tennis-Stars

Der Kanadier Auger-Aliassime wirkte verdutzt. „Ah, ich dachte, wir spielen Eishockey“, sagte der Kanadier, der zurzeit in den NHL-Playoffs mit seinem Lieblingsteam, den Montreal Canadiens mitfiebert. Im Feldhockey zeigte zunächst der US-Amerikaner Shelton die besten Anlagen, gewann das Wettschießen von der Siebenmeterlinie, gab aber zu: „Ich würde mich nicht als Naturtalent bezeichnen.“

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Shelton startet erstmals in Hamburg. Das Turnier in München konnte er im April schon gewinnen. Würde er diesen Erfolg in Hamburg wiederholen, wäre er der erste Spieler seit dem Argentinier Guillermo Vilas (1978) dem das deutsche Double gelänge. „Wow, das wusste ich nicht“, lachte Shelton, der in dem Fall in der Weltrangliste auch an Auger-Aliassime vorbeiziehen würde. „Aber auf das Ranking schaue ich nicht.“ Seine erstmalige Rothenbaum-Zusage habe andere Gründe gehabt. Er brauche Matchpraxis, sagte Shelton: „Als ich in Rom früh verloren habe, wollte ich nicht zwei, drei Wochen herumsitzen, ehe es in Paris losgeht.“ Hamburg erkunden werde er aber nicht. Sightseeing steht nicht auf der Agenda. „Ich bin kein Tourist“, gab der 23-Jährige zu verstehen.

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Auger-Aliassime ist nach Zverevs Absage die Nummer eins der Setzliste. Das sei vielmehr eine Ehre als eine Last, sagte der 25-Jährige, der im vergangenen Jahr im Halbfinale stand und in diesem Jahr noch einen Schritt weiter gehen will. Dass er bei einer möglichen Finalteilnahme viel später als andere Spieler bei den French Open in Paris ankommen werde, spiele keine Rolle, sagte der Fußball-Fan des FC Barcelona. „Nein, ich will das Finale spielen. Paris ist noch nicht in meinem Kopf.“

Alex de Minaur in Hochzeitsvorbereitungen

Der Australier de Minaur hatte sich erst auf den letzten Drücker zu einem Start in Hamburg entschieden. Bislang hatte der 27-Jährige nur mal für den Davis Cup am Rothenbaum Station gemacht, deutsche Turniere ansonsten gemieden. „Aber um Himmels willen: Ich habe kein Problem mit Deutschland“, sagte der Mann, der sogar dafür sorgte, dass ein australischer Journalist in Hamburg vor Ort dabei ist, mit einem Lachen. „Ich hatte schlicht eine andere Turnierplanung in den vergangenen Jahren. Aber jetzt freue ich mich riesig darüber, hier zu sein.“

Alex de Minaur und Katie Boulter wollen in diesem Sommer heiraten. picture alliance / Pacific Press | Lev Radin Alex de Minaur und Katie Boulter wollen in diesem Sommer heiraten.

Noch größer dürfte seine Freude auf die in diesem Sommer anstehende Traumhochzeit mit der britischen Tennis-Spielerin Katie Boulter sein. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, verriet de Minaur. „Hoffentlich bekommen wir alles geregelt. Je früher, desto besser.“ Wie viele andere Tennis-Profis dabei sein werden, wenn sich das Paar das Jawort gibt, wollte de Minaur nicht verraten. „Es wird eher eine kleine, intime Hochzeit werden.“