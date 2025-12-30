Tödlicher Unfall in Nigeria: Wagen von Box-Star Joshua fuhr wohl zu schnell

Der britische Box-Star Anthony Joshua ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, teilte die nigerianische Straßenverkehrssicherheitsbehörde FRSC mit. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter. Zwei weitere Passagiere seien verletzt worden.

Nach Angaben von Olusegun Ogungbemide, dem stellvertretenden Marschall des FRSC, sei das Auto zu schnell gewesen. Der Fahrer habe demnach die Kontrolle über das Auto verloren und sei in einen geparkten Lkw gefahren. „Die Hauptursachen für den Unfall waren überhöhte Geschwindigkeit und unzulässiges Überholen“, sagte Ogungbemide.

Joshuas Zustand ist stabil

„Anthony Joshua wurde von Ersthelfern am Unfallort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht“, zitierte die „Daily Mail“ den Polizeikommissar des Bundesstaats Ogun.

Joshuas Promoter Eddie Hearn teilte am Abend via Instagram mit, dass der Boxer mit Verletzungen für Untersuchungen und Behandlungen im Krankenhaus sei. Er sei in einem stabilen Zustand und bleibe dort zur Überwachung, hieß es in dem Statement der Promotion Matchroom Boxing, das Hearn veröffentlichte. Bei den beiden Toten handele es sich um enge Freunde und Teammitglieder.

Jake Paul: „Das Leben ist viel wichtiger als Boxen“

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Menschen sterben: Box-Weltmeister Joshua in tödlichen Autounfall verwickelt

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschließend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. 2017 gewann er im Londoner Wembley-Stadion einen spektakulären Titelkampf gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko. Erst vor zehn Tagen sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen. „Das Leben ist viel wichtiger als Boxen. Ich bete für die Opfer, für AJ und für alle, die von diesem tragischen Unfall betroffen sind“, schrieb Paul beim Portal X. (dpa/hmg)