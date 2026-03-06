Er will wieder nach Hawaii. Der Hamburger Tim Seitz hat es sich kurz nach seiner erfolgreichen Teilnahme beim Patagonman – einem der härtesten Triathlons der Welt – in den Kopf gesetzt, sich erneut für die Ironman-WM am anderen Ende der Welt zu qualifizieren. Die Hürde: ein Wettkampf in Neuseeland an diesem Samstag. In der MOPO erzählt der Amateur-Triathlet, was ihn antreibt.



