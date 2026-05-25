Tier greift Fotografen an: Surf-Wettbewerb muss unterbrochen werden

Alarmstufe Rot bei den besten Surfern der Welt: Ein Wettbewerb der World Surf League (WSL) musste am Montag vorübergehend unterbrochen werden, nachdem der australischer Fotograf Ed Sloane im Wasser mutmaßlich von einem Seelöwen in den linken Fuß gebissen wurde. Nach dem Vorfall vor Raglan auf der Nordinsel von Neuseeland sei ein „Code Red“ ausgelöst worden, berichtete WSL-Vizepräsident Renato Hickel.

Olympiasieger Italo Ferreira und sein brasilianischer Landsmann Yago Dora, der bei den Olympischen Spielen 2024 für ein spektakuläres Foto gesorgt hatte, duellierten sich gerade im Halbfinale, als sich der Angriff ereignete. Beide hätten die Szene verfolgt und seien „sehr mitgenommen gewesen“, sagte Hickel. Er ergänzte, der Arzt, der den Fotografen behandelt habe, „neigte zu der Annahme, dass es ein Seelöwe und kein Hai war“. Ferreia gewann den Wettkampf schließlich nach der Wiederaufnahme.

Surfen: Gebissener Fotograf dankt seinen Rettern

In einer Stellungnahme dankte Sloane den Menschen für die Genesungswünsche und erklärte, es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“. Er sagte: „Ich habe Bisswunden am linken Fuß erlitten und befinde mich in ärztlicher Behandlung. Ein riesiges Dankeschön an unsere Wasserwacht für das schnelle Eingreifen, an unser medizinisches Team sowie an alle unsere Teams für die großartige Unterstützung und die sofortige Unterstüzung, die ich erhalten habe.“

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Nach Angaben von Hickel wurde ein „Code Red“ überhaupt zum ersten Mal bei einem Wettbewerb der World Surf League ausgelöst. Das Sicherheitsprotokoll beim Surfen war eingeführt worden, nachdem der australische Surfer Mick Fanning in Jeffreys Bay in Südafrika von einem Hai angegriffen worden war. Fanning sagte damals, es sei ein „Wunder“ gewesen, dass er den Angriff unverletzt überstanden habe, nachdem er den Hai auf den Rücken geschlagen hatte. (sid/tb)