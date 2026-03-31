„Erstes Turnier in Deutschland“: Fan-Neuheit am Rothenbaum – Ticket-Boom in Hamburg

Rund sechs Wochen dauert es noch, bis am Hamburger Rothenbaum (16.-23. Mai) wieder die Tenniselite an den Start geht. Die ersten Spieler wurden rund um Hamburg-Star Alexander Zverev bereits bekanntgegeben. Am Dienstag hatte Turnierdirektor Enric Molina am Rothenbaum noch weitere erfreuliche Botschaften für die Tennisfans zu verkünden.

Mit Lokalmatador Alexander Zverev (3.) und dem kanadischen Felix Auger-Aliassime (7.) wurde bereits die Teilnahme von zwei Top-Ten-Spielern bestätigt. Sicher ist zudem, dass die Fans Vorjahressieger Flavio Cobolli (13.), sowie die beiden Deutschen Jan-Lennard Struff (75.) und Justin Engel (186.) am Rothenbaum zu sehen bekommen.

„Sascha ist unsere Nummer eins. Wir zählen auf ihn und sind glücklich, dass wir schon letztes Jahr verkünden konnten, dass er dabei ist. Besonders mit Blick auf seine Form freuen wir uns auf das Turnier mit ihm“, so Molina über die Rolle von Zverev. „Es ist toll, die deutschen Top-Spieler wie Struffi hier zu haben, die schon seit Jahren dabei sind, aber auch die jungen, aufstrebenden“, freute sich Molina über die weiteren bereits bestätigten Deutschen. Vor der offiziellen Bekanntgabe der Entry-List am 22. April sollen noch weitere Spieler vorgestellt werden.

„Players Sky Lounge“ soll exklusive Nähe ermöglichen

Besonders glücklich zeigte sich Molina über das gesteigerte Ticket-Interesse. Zum vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt konnte der Ticketverkauf demnach um 23 Prozent gesteigert werden. Diesen Erfolg habe man unter anderem Rabattaktionen zum Valentinstag (50 Prozent) oder zu Ostern (20 Prozent) zu verdanken.

Eine Neuheit: 75 Tickets bieten einen exklusiven Einblick. Mit der neu kreierten „Players Sky Lounge“ sollen einzelne Fans die Spieler an den letzten beiden Turniertagen so nah erleben können, wie nie zuvor. „Wir wollen immer innovativ sein. Wir sind das erste deutsche Turnier, das dieses besondere Erlebnis ermöglicht. Es ist mit Sicherheit ein unbezahlbares Erlebnis“, erklärte Molina. „Wir definieren neu, was VIP im Tennis bedeutet: weniger Distanz, mehr Emotion. Zu sehen, wie sich die Spieler auf ihre Matches vorbereiten – das schafft eine ganz besondere Verbindung.“

Sinner und Alcaraz wohl nicht am Rothenbaum

Die exklusive Lounge soll einen persönlicheren Rahmen schaffen und neue Einblicke ermöglichen. Im Restaurant der Spieler können vom Tisch aus die Spiele auf dem Centre Court verfolgt werden. Dennoch wird es separate Bereiche für Spieler und Zuschauende geben. Die Preise der Tickets belaufen sich auf 1012 Euro (Halbfinaltag) beziehungsweise 1101 Euro (Finaltag).

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Trüben musste Molina die Hoffnung auf eine mögliche Teilnahme der beiden Tennis-Stars Carlos Alcaraz (1.) und Jannik Sinner (2.). Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie in Hamburg aufschlagen werden. Große Chancen rechne sich Molina jedoch nicht aus. Die Chance auf eine „Last-Minute-Wildcard“ bestehe bis zum letzten Moment.