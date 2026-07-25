Diese Frau hat Rothenbaum im Blut. Anna Bondár steht in ihrem dritten Jahr bei den MSC Hamburg Ladies Open im fünften (!) Finale. Noch nie erreichte sie nicht das Endspiel – und trotzdem ist 2026 das das statistisch schlechteste Rothenbaum-Jahr der Ungarin. In ihrem Marathon-Halbfinale gegen die Qualifikantin Elina Avanesyan aus Armenien wehrte sie drei Matchbälle ab und stand mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Aber mit der Magie ihres Lieblingscourts kämpfte sie sich zurück und durfte nach 3:29 Stunden purem Kampf final die Arme in die Höhe reißen.

Bondár nahm 2024 das erste Mal an dem Hamburger Turnier teil. Prompt gewann sie den Titel im Einzel und im Doppel. 2025 musste sie sich in beiden Konkurrenzen im Finale geschlagen geben. In diesem Jahr verzichtete Bondár auf eine Teilnahme im Doppel. „Ich habe mich dieses Jahr mehr aufs Einzel konzentriert. Es ist mein letztes Turnier auf Sand, bevor ich auf Hardcourt wechsle, darum hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre, kein Doppel zu spielen“, sagte sie nach ihrem Halbfinaleinzug. Es konnte also „nur“ das eine Finale werden.

Im Spiel ums Finale traf sie auf Avanesyan, die aktuell auf Rang 208 der Welt steht und sich durch die Qualifikation gekämpft hatte. Sie warf die an sieben gesetzte Yulia Putintseva (Kasachstan) aus dem Turnier und zog anschließend durch die verletzungsbedingte Aufgabe der Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (Bauchmuskelverletzung) kampflos ins Halbfinale ein. Avanesyan war einst die 38. der Welt, fiel nach einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber aber weit zurück. Im April stand sie noch auf Rang 388.

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Bondár wehrte vier Satzbälle ab und sicherte sich den ersten Satz

Ins Match startete tatsächlich die 23-jährige Avanesyan besser, schnappte sich direkt im ersten Spiel das Break und ging mit 5:3 in Führung. Vier Satzbälle konnte Bondár abwehren, ehe es nach 60 Minuten in den Tiebreak ging. Anschließend diktierte Bondár das Spielgeschehen und holte sich den ersten Satz schließlich mit 7:6 (7:3).

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Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen wirkte es daraufhin, als hätte die 29-Jährige ihre Kontrahentin mental wie spielerisch niedergerungen. Bondár holte sich sofort zwei Breaks, führte erst mit 3:0 und wenig später mit 4:2. Tamara Korpatsch, die nach dem Match ihr eigenes Halbfinale bestreiten sollte, stand in den Katakomben bereit und wartete wohl schon auf ihren baldigen Auftritt vor heimischer Kulisse.

Avanesyan nahm sich ein Medical Timeout

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Doch aus dem Nichts drehte sich das Momentum. Avanesyan gewann die wichtigen Ballwechsel, scheuchte Bondár über den Platz, und kombinierte Stops, Lobs und Bälle mit unmöglich scheinenden Winkeln. Vier umkämpfte Spiele später stand es plötzlich 6:4 für Avanesyan. Ein Entscheidungssatz musste her.

Elina Avanesyan schaffte es bei den MSC Hamburg Ladies Open bis ins Halbfinale. WITTERS

Während Bondár die Satzpause für eine Toilettenpause nutzte, nahm sich Avanesyan ein Medical Timeout und ließ sich am Fuß behandeln. Eine schlimmere Verletzung konnte man auf dem Platz nicht erkennen. Im dritten Satz machte sie da weiter, wo sie in den vorangegangenen vier Spielen aufgehört hatte. Auch die Spiele fünf, sechs und sieben gewann sie in Folge und ging tatsächlich mit 3:0 in Führung.

Bondár steht erneut im Finale der MSC Hamburg Ladies Open

Bondár musste ganz tief in ihre Rothenbaum-Trickkiste greifen. Und das tat sie. Beim Stand von 5:4 wehrte sie einen Matchball ab und rettete sich in die Satzverlängerung. Avanesyan ließ bei eigenem Aufschlag nichts zu und brachte das Spiel zum 6:5 zu null durch. Bondár hatte hingegen erneut zu kämpfen, wehrte jedoch zwei weitere Matchbälle ab und schaffte es in den entscheidenden Tiebreak.

Ab da war es dann das gewohnte Spiel für Miss Rothenbaum. Eine 5:0-Führung ließ sich Bondár nicht mehr nehmen. Nach 3:29 Stunden purem Kampf stand sie als Siegerin da. Schon wieder. Und im Finale am Rothenbaum. Schon wieder. Mit 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2) rang sie Avanesyan schlussendlich nieder.

Korpatsch wartet im Finale: „Zuschauer werden eher auf ihrer Seite sein“

„Ich habe mir immer wieder gesagt: Weigere dich, aufzugeben“, verriet Bondár nach ihrem Marathon-Match. „Ich mag es hier wirklich sehr und wollte Hamburg nicht ohne ein weiteres Finale verlassen.“ Sie werde jetzt alles dafür tun, sich körperlich auf das Finale vorzubereiten. Dabei soll ihr ein ganz spezifisches Frühstück helfen: „Ich bin super abergläubisch“, gab sie zu. Sie esse beispielsweise immer dasselbe Frühstück: „Omelette, Gemüse, Nüsse, Früchte und Light-Joghurt.“

Im Finale wartet Hamburgerin Tamara Korpatsch, die im Halbfinale nach einer Verletzung ihrer Gegnerin nach fast drei Stunden kürzer auf dem Platz stand. „Natürlich wäre es schöner gewesen, nicht so lange zu spielen. Aber diese harten Spiele können auch Extra-Selbstvertrauen geben. Es wird ein hartes Match. Sie ist die Lokalmatadorin, also werden die Zuschauer eher auf ihrer Seite stehen“, schätzte Bondár ein.