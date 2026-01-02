Venus Williams feiert Australian-Open-Comeback – im Rekord-Alter

Venus Williams wird nach fünf Jahren ihr Australian-Open-Comeback feiern. Die amerikanische Star-Tennisspielerin bekam eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier vom 12. Januar bis 1. Februar. Die Veranstalter teilten mit, dass die 45 Jahre alte Spielerin ihre Rückkehr in den Melbourne Park 28 Jahre nach ihrem dortigen Debüt feiern werde. Die Hauptrunde startet am 18. Januar.

Venus Williams selbst postete bei Instagram Story zum Wildcard-Post des Veranstalters: „Sehen uns dieses Jahr bei den Australian Open.“ Bei ihrer ersten Teilnahme hatte Venus Williams ihre jüngere Schwester Serena in der zweiten Runde geschlagen, im Viertelfinale war sie an Lindsay Davenport gescheitert.

Venus Williams wird älteste Australien-Open-Teilnehmerin

Venus Williams‘ letzte Teilnahme an den Australian Open war 2021. Veranstalterangaben zufolge wird Venus Williams die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden war.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück in Australien zu sein und im australischen Sommer zu spielen“, wurde Venus Williams in der Mitteilung zitiert. „Ich habe so unglaubliche Erinnerung daran, und ich bin dankbar für die Gelegenheit an den Platz zurückzukehren, der so viel für meine Karriere bedeutet hat.“

Turnierdirektor Tiley: „Sie ist eine Inspiration für uns alle“

Gewonnen hat die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Williams im Gegensatz zu ihrer Schwester in Australien noch nie. 2003 und 2017 verlor sie im Finale – gegen Serena. Insgesamt feierte sie dort 54 Siege, 21 Mal verlor sie. „Venus ist eine echte Legende und Vorreiterin unseres Sports – sie ist eine Inspiration für uns alle“, sagte Turnierdirektor Craig Tiley.

Vorbereiten will sich Williams auf ihre 22. Teilnahme an den Australian Open bei einem Turnier in Hobart. Sie war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden. (dpa/hmg)